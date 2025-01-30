Adana'da 2,5 aylık bebeğe kayyum atandı: Baba 'evladım belediye mi?' diyerek isyan etti

Adana'da dünyaya gelen bir bebekten topuk kanı alınmayan aileye açılan dava sonucunda, 2.5 aylık bebeğe kayyum atandı. Evladına kayyum atanmasına tepki gösteren baba, "Benim çocuğum belediye mi, neden kayyum atandı?" diyerek karara itiraz etti.
Adana'da yaşayan Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin, 2.5 ay önce özel bir hastanede M.T. adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.
Ancak aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp, daha sonra taburcu olup evlerine gitti.
Ancak topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlar da Sağlık Bakanlığı'na bildirdi.
Bebeğin topuk kanı verilmedi: Kayyum atandı
Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.
- Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi.
Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.
Davanın ilk duruşmasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.
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"Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor"
Kayyum atanması kararına da tepki gösteren baba Çakmak, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor. Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim 4 yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum.” ifadelerini kullandı.
"Müvekkil istemiyor"
Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, "Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ondan sonra müvekkilin ifadesi alınmış ve kayyum atanmış. Bir tedbir kararı verilecek. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, sadece hastalıkların ilerlemesinin durdurulacağı belirtiyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor." diye konuştu.
Topuk kanının önemi
Topuk kanı testi, her dört evlilikten birinin akraba evliliği olduğu ülkemizde, dünya geneline göre daha sık görülen genetik ve metabolik hastalıkları yenidoğan döneminde tespit edilerek erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayan hayati önemi olan test.
Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan bu topuk kanı testi ile ülkemizdeki yeni doğan bebeklerin yüzde 99'una ulaşıldı, her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor.