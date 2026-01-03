AFAD, kemoterapi hastasını kar engelini aşarak hastaneye ulaştırdı

İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde ikamet eden ve kemoterapi tedavisi için hastanede randevusu bulunan hastanın nakli için AFAD’dan yardım talep edildi.