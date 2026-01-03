Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
AFAD, kemoterapi hastasını kar engelini aşarak hastaneye ulaştırdı

AFAD, kemoterapi hastasını kar engelini aşarak hastaneye ulaştırdı

13:113/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖREN BİR KİŞİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN PALETLİ ARAÇLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI.
KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖREN BİR KİŞİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN PALETLİ ARAÇLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI.

Karabük’ün Yenice ilçesinde kemoterapi tedavisi gören bir kişi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle AFAD ekipleri tarafından paletli araçla hastaneye ulaştırıldı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde ikamet eden ve kemoterapi tedavisi için hastanede randevusu bulunan hastanın nakli için AFAD’dan yardım talep edildi.


Zorlu kış ve arazi şartlarını göz önünde bulunduran AFAD ekipleri, 88 paletli araçla harekete geçti. Köy yolunun karla kaplı olması nedeniyle paletli araçla hastanın evine ulaşan ekipler, hastayı güvenli bir şekilde alarak hastaneye sevk etti.

#Karabük
#Kar
#Kanser
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri