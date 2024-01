Akyavaş’la mânâ dünyasına yolculuk

Resmi “hayatın izdüşümü” olarak tanımlayan Erol Akyavaş (1932-1990) İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde resim sanatıyla tanışır. Daha sonra Floransa Güzel Sanatlar Akademisi’nde Rönesans ustalarını öğrenir ve Paris’te André Lhote ve Fernand Léger atölyelerinde çalışarak pratiğinin yanı sıra sanat kuramı alanındaki perspektifini de geliştirir. 1954’te New York’a giden sanatçı, burada farklı müze ve galerilerde birçok sergi açar. 1967’de Amerika’ya yerleşen Akyavaş bir söyleşisinde, New York’ta geçirdiği kimi sıkıntılı günlerde tasavvufun tutunduğu bir tür ip olduğunu söyler. Sanatçı, önceleri mimarlık eğitimi etkisiyle sıra dışı mimari perspektifli geometrik yapılı resimler yapsa da 1980’lerin başından itibaren İslâm ve tasavvuf felsefesine dair simge, işaret ve yazıları kullandığı eserler vermeye başlar. Sanat yaşamı boyunca denediği farklı teknikler ve sonsuz imgeleri zaman içinde çeşitli karışımlarda kullanarak daha önce denediği konuları tekrar farklı görüntülerle farklı kompozisyonlarla uygulamış, hiçbir zaman kendini tekrarlamamış, ama her zaman imgelerini kendi geliştirdiği repertuardan almış bir sanatkâr olan Akyavaş’ın eserleri, aralarında İstanbul Modern, Odunpazarı Modern Müze (OMM), British Museum, The Museum of Modern Art (MoMA) ve Metropolitan Museum’un da bulunduğu ulusal ve uluslararası koleksiyonlarda yer almaktadır.