Alev Alatlı Başakşehir’de öğretmenlere konuştu: Sistem sizi, siz de sistemi yetiştiriyor bu kısır döngüyü kırın

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’nin son dönemlerde yetiştirdiği önemli düşünürlerinden Alev Alatlı’yı ilçedeki okul idarecileri ve öğretmenler ile buluşturdu. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “İstanbul’u Okuyorum” projesinin de tanıtımı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Melik’in yanı sıra ilçedeki tüm okullarda görev yapan öğretmenlerin katıldığı program Alev Alatlı ile soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.



Programa katılan öğretmenler Alev Alatlı'ya sorular yönelterek fikirlerini aldılar.





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“Kadın cinayetlerinden bile siz sorumlusunuz”

Çocukluğundaki öğrenme azminden bahseden Yazar Alev Alatlı, “Geriye bakıp düşündüğüm zaman eğer ben böyle bir gençlik ve çocukluk geçirmeseydim bunların hiç biri olmazdı. İnsan yoksulluğa şükür duyar mı ben duyarım. Bu arabesk bir tutum değildir ama yoksulluğu tanımak çok önemli. Çünkü insanı çok güçlü kılıyor. Onun etrafından nasıl döneceğinizi, nasıl bir hamleyle tekrar nasıl ortaya çıkabileceğinizi görüyorsunuz. Hepimizin bir zafiyeti tek başına kalmaktan korkmaktır. Kadın ve erkek hiç fark etmez hepimiz tek kalmaktan korkuyoruz. Türkiye bu kadar bağnaz bir yer değil. Kadın cinayetlerinden bile siz sorumlusunuz. Neden? Çünkü erkek çocuklarına; güçlü ve onurlu olduklarını hissettirmek gerekiyor. Bu da öğretmenden ve öğreticiden geçecektir” şeklinde konuştu.

"Ayağa kalkmaktan imtina etmeyin"

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Sistemin kurulması ve öğretmenlerin yetişmesi arasından bir kısır döngü olduğuna dikkat çeken Alatlı şunları söyledi: “Sistem öğretmeni, öğretmen de sistemi yetiştiriyor. Bu bir kısırdöngü ve bunun bir yerde mutlaka kırılması lazım. Bu kırılsın ki vasatlıktan kurtulabilelim. Çarkı kırın, asla yaptığınız işle yetinmeyin. Kendinize bir hobi edinin. Yazın, çizin, resim yapın. Ayağa kalkmaktan imtina etmeyin.”

Alev Alatlı'nın Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezindeki konuşmasını yaklaşık bin kişi takip etti.

“Son kitaplarımla beyin detoksu yapıyorum”

Öğretmenlerden beklentisinin yüksek olduğunu söyleyen Alatlı, ‘Nasihatnameler’ serisinin ilk iki kitabı ‘Fesüphanallah’ ve ‘Hafazanallah’la ilgili olarak, “Son kitaplarım ile beyin detoksu yapıyorum. Zihinlerin toksin atmasını sağlamaya çalışıyorum. Batı medeniyetine fikrî takip yaparak ve bizimle kıyaslayarak anlatmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Büyük ilgiyle takip edilen program, Alev Alatlı’nın seyircilerin çiçek takdiminin ardından sona erdi. Öte yandan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katılımcılara Yazar Alatlı’nın 2 kitabını hediye etti.