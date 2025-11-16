Anadolu'ya beyaz örtü

Yurdun birçok bölgesinde önceki gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı, özellikle İç Anadolu, Doğu ve Karadeniz’in yüksek noktalarında etkili olurken, ekipler ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

DÜN SONBAHARDI BUGÜN KIŞ

Giresun’un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası, dün beyaza büründü. Ordu’nun yüksek kesimleri de karla kaplandı; Çambaşı, Argan ve Perşembe yaylalarında kar etkisini aralıklarla sürdürüyor. Ordu-Sivas kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanmış, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Bolu’nun Gerede ilçesi ile Kartalkaya, Sarıalan ve Abant’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; beyaza bürünen orman ve yaylalar görsel şölen oluşturdu.Sabaha karşı başlayan kar, peribacalarını ve vadileri beyaza bürüdü. Yerli ve yabancı turistler karla kaplı doğal oluşumlar arasında fotoğraf çekti. Turist rehberi Sefa Yüksel, bölgede bir gün önce sonbahar manzarasının hakim olduğunu, şimdi kışın güzelliklerinin görüldüğünü söyledi.

BİR GECEDE YOLLAR KARLA KAPLANDI

Kayseri’nin yüksek kesimleri önceki gece saatlerinde karla kaplandı. Talas ve Melikgazi ilçelerinde de beyaz örtü oluştu. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kar sonrası belediye cadde ve sokakları temizledi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, Handere Geçidi’nde 5 santimetreye ulaştı. Susuz’un yüksek köylerinde de kar etkili oldu. Van’ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde yüksek kesimler karla kaplandı; Van-Bahçesaray ve Van-Hakkari kara yollarında sürücüler zorluk yaşadı. Tunceli’de Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde yüksek kesimler karla kaplandı. Tokat’ta Çamlıbel Geçidi ve Artova ilçesi beyaza büründü. Malatya-Sivas kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrollü ulaşıma açıldı.







