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Hayat Antik kentte birinci veya ikinci yüzyıla ait olduğu düşünülen medusa başı bulundu
KÜLTÜR SANAT

Antik kentte birinci veya ikinci yüzyıla ait olduğu düşünülen medusa başı bulundu​

Antik kentte birinci veya ikinci yüzyıla ait olduğu düşünülen medusa başı bulundu

Düzce'de Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında medusa başı bulundu. Milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla ait olduğu sanılan, Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen medusa başı 60 personel ve 6 arkeologla yürütülen çalışmada bulundu.

Haber Merkezi AA
Medusa başının 1. veya 2. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.
Medusa başının 1. veya 2. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında medusa başına rastlandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışmaları 60 personel ve 6 arkeologla devam ediyor.

Kazı çalışmalarında, milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla ait olduğu sanılan, Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen medusa başı bulundu.

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Konuralp buram buram tarih kokuyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Düzce Konuralp Antik Kenti'nden adeta tarih fışkırarak bizi ve tarihçileri şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği gün yüzüne çıkarılan medusa başı oldu. Çok kısa bir zaman diliminde Konuralp Antik Kent tiyatro kazı alanında büyük bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün geçmişin izleri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram tarih kokuyor." ifadelerini kullandı.

Bunun, Düzce için kültür ve turizm anlamında önemli bir kazanım olduğunu ve bu tarihi değere sahip çıktıklarını vurgulayan Özlü, bunu tüm dünyaya da duyurmak ve tanıtmak istediklerini vurgulayarak, tarihe ilgi duyan herkesi Konuralp'e davet etti.

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