Arşiv görüntülerinde de yıkım var

Filistinli yönetmen ve yapımcı Kamal Aljafari, “With Hasan in Gaza” (Hasan ile Gazze’de) filminde Gazze’yi arşiv görüntüleriyle anlatıyor. Filmin güncel olaylarla, 7 Ekim’den itibaren İsrail’in işlediği soykırımla doğrudan bir alakası yok. Ancak Gazze’deki hayat, Aljafari’nin 2001’de belgelediğinde de yıkım ve direnişi sergiliyordu. Aljafari, Gazze’yi

arşiv görüntüleri üzerinden anlatarak, sanatın hafıza ve anlatı arasındaki ilişkiyi görünür kılabileceğini söyledi.

Kamal Aljafari

HAFIZA ARACI OLARAK SİNEMA

1989’da Birinci İntifada sırasında sanatçı ve sinemacı Aljafari, İsrail tarafından hapse atılır ve orada Abdel Rahim adında bir adamla tanışır. 12 yıl sonra, elinde yalnızca bir isim, bir fotoğraf, yerel bir rehber (Hasan) ve bir el kamerası varken onu bulmak için Gazze’ye gider. Başarılı yönetmen, Hasan adlı rehberle Gazze’yi kuzeyden güneye gezerken, gündelik yaşamla süregelen savaşın gölgesini, iç içe geçen yıkım ve direnişi şiirsel bir dille anlatıyor.

20 yılı aşkın süre bir kenara bırakılan bu yolculuğun üç MiniDV kaseti, yıkıma uğramış bir yer ve halk için çekilmiş güzel ve yürek burkan bir ağıt oluşturur. Aljafari bu filmle, Gazze’nin silinmiş sokaklarında zamanın ve mekânın yok oluşuna karşı sinemayı bir hafıza aracı olarak konumlandırıyor.

MESAFE VE ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Doha Film Festivali’nde “En İyi Sanatsal Başarı” ödülü alan filmiyle ilgili Anadolu Ajansı’na konuşan Aljafari, “Filistin ve film yapımı konusundaki tutumum çok farklı. Son iki yılda Filistin ve Gazze’de yaşananlarla ilgili çekilen filmlerin çoğu, öncelikle kurgu filmlerdi. Ben uzun yıllardır arşiv görüntüleri ile çalışıyorum. Genel olarak sinema ve sanat yapımının, fikirleri keşfetmek, bir durumu ifade etmek için belirli bir mesafe ve zamana ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Bu yüzden benim için, 2001’de çekilen ‘With Hasan in Gaza’, bir bakıma Gazze’de olanlar ve bu materyalde gördüklerimiz, doğrudan bir şey söylemeden bunu ifade ediyor” dedi.











