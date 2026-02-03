Azerbaycan’da sağlıkta yeni çığır

Azerbaycan’da sağlık alanında faaliyet gösteren Tıbbi Alanlar İdaresi Birliği (TABİB) bünyesinde ilk kez robotik cerrahi operasyonu gerçekleştirildi.
TEBİB bünyesinde yapılan operasyonu Yeni Klinik Cerrahi ve Transplantasyon Merkezi Başkanı, Cerrah-Transplantolog Dr. Eldar Ahmedov yönetirken, hasta tarafı asistanı olarak Genel Cerrah Mohsum Askerov hazır bulundu. Azerbaycan’da ilk kez yapılan operasyonla safra kesesi polipozisi tanısıyla hastaneye yatırılan 23 yaşındaki erkek hastaya robotik kolesistektomi işlemi başarıyla gerçekleşti.
HASTA TABURCU EDİLDİ
Cuma günü yapılan operasyon sonrası bir basın açıklaması yapan TEBİB İcra Direktörü Vugar Gurbanov ve Dr. Eldar Ahmedov, operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından hastanın taburcu edildiğini duyurdu.
UZAKTAN ROBOTLA MÜDAHALE
Robotik cerrahi işleminde konsolun hastaya doğrudan dokunmadan gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, tüm müdahalelerin robotik sistem aracılığıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Operasyonda 3 boyutlu ve 12x büyütmeli yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi kullanıldığı vurgulanırken, işlemlerin joystickler aracılığıyla gerçekleştirildiği anlatıldı.