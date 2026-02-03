Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Azerbaycan’da sağlıkta yeni çığır

Azerbaycan’da sağlıkta yeni çığır

İsmail Çoktan
04:003/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Azerbaycan’da sağlık alanında faaliyet gösteren Tıbbi Alanlar İdaresi Birliği (TABİB) bünyesinde ilk kez robotik cerrahi operasyonu gerçekleştirildi.

TEBİB bünyesinde yapılan operasyonu Yeni Klinik Cerrahi ve Transplantasyon Merkezi Başkanı, Cerrah-Transplantolog Dr. Eldar Ahmedov yönetirken, hasta tarafı asistanı olarak Genel Cerrah Mohsum Askerov hazır bulundu. Azerbaycan’da ilk kez yapılan operasyonla safra kesesi polipozisi tanısıyla hastaneye yatırılan 23 yaşındaki erkek hastaya robotik kolesistektomi işlemi başarıyla gerçekleşti.

HASTA TABURCU EDİLDİ

Cuma günü yapılan operasyon sonrası bir basın açıklaması yapan TEBİB İcra Direktörü Vugar Gurbanov ve Dr. Eldar Ahmedov, operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından hastanın taburcu edildiğini duyurdu.

UZAKTAN ROBOTLA MÜDAHALE

Robotik cerrahi işleminde konsolun hastaya doğrudan dokunmadan gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, tüm müdahalelerin robotik sistem aracılığıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Operasyonda 3 boyutlu ve 12x büyütmeli yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi kullanıldığı vurgulanırken, işlemlerin joystickler aracılığıyla gerçekleştirildiği anlatıldı.



#sağlık
#aktüel
#toplum
#teknoloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul İmsakiye 2026: İstanbul'da sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ezan kaçta okunuyor? Diyanet İstanbul Ramazan İmsakiyesi