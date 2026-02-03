Azerbaycan’da sağlıkta yeni çığır

TEBİB bünyesinde yapılan operasyonu Yeni Klinik Cerrahi ve Transplantasyon Merkezi Başkanı, Cerrah-Transplantolog Dr. Eldar Ahmedov yönetirken, hasta tarafı asistanı olarak Genel Cerrah Mohsum Askerov hazır bulundu. Azerbaycan’da ilk kez yapılan operasyonla safra kesesi polipozisi tanısıyla hastaneye yatırılan 23 yaşındaki erkek hastaya robotik kolesistektomi işlemi başarıyla gerçekleşti.