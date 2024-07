Azmin Zaferi

Ben Gamze, bu benim hikayem. Ben Sinopluyum. Size biraz kendi hikayemden bahsetmek istiyorum; Herkesin bir hikayesi var elbette, benim hikayemi değiştiren şey ise çok inanmaktı. Her şey yolunda gitmedi, yollar çiçeklerle dolu değildi ama ben bugünü kalbimle istedim. Rahmetli dedem bir ihmal sonucu hayatını yitirdiğinde annem çok küçük yaşta anne olmak zorunda kalmış, anneme kollarını açan olmadan annem hayata sarılmak zorunda kalmış. Annemin bize sarılırken gözleri dolardı hep, küçüktüm, çocukluğu çalınmış annemin gözlerindeki yaş dinsin isterdim, hayalimdi hukuk okuyup kimsenin sormadığı hesabı ben soracaktım, böyle başladı hikayem. Ama dedim ya her şey yolunda gitmedi. Hukuk okumak için çıktığım bu yolda her zaman başarılı olamadım, tökezledim, ümitsizliğe düştüm. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hayallerime daha yakın olan Adalet Bölümü ile eğitimime devam ettim. Meslek Lisesinden mezun olduğumda hukuk okuma isteğimi bile dile getirmeye çekinir olmuştum üniversite sınavından aldığım sonuç da hayallerime çok uzaktı. Ama benim hikayem meslek lisesinden mezun olup 432 bin sıralama ile mezuna kaldığım gün bitmedi. Çalıştım, daha çok çalıştım 432 bin olan sıralamamı bir sene içerisinde 21 bine çekerek Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Her koşulda yanımda olan, bana inanmaktan vazgeçmeyen, elimi biran olsun bırakmayan annem Hanife Uygun’a çok teşekkür ederim.