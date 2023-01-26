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Hayat

Bakan Koca duyurdu: Hekime saldıran personel 11 yıl ceza aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçakla hekime saldıran personelin 11 yıl hapis cezası aldığını belirterek, yargıya teşekkür etti.

17:15 . 26/01/2023 Perşembe
Diğer
Fahrettin Koca

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz"
dedi.


Bakan Koca duyurdu: SMA Bilim Kurulu toplanıyor
Bakan Koca duyurdu: SMA Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak eksiklik yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek" dedi. Koca, SMA Bilim Kurulu'nun 31 Ocak'ta toplanacağını belirterek, "En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız" diye konuştu.


#Fahrettin Koca
#stanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#doktor
2 saat önce
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Bakan Koca duyurdu: Hekime saldıran personel 11 yıl ceza aldı
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