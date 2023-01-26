Bakan Koca duyurdu: Hekime saldıran personel 11 yıl ceza aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçakla hekime saldıran personelin 11 yıl hapis cezası aldığını belirterek, yargıya teşekkür etti.
17:15 . 26/01/2023 Perşembe
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Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz"
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