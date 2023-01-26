Bakan Koca duyurdu: Hekime saldıran personel 11 yıl ceza aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak eksiklik yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek" dedi. Koca, SMA Bilim Kurulu'nun 31 Ocak'ta toplanacağını belirterek, "En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız" diye konuştu.