Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ele alan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, TRT 1'de ekran yolculuğuna başladı.





Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, seyircilerin merakla beklediği “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin galasına katıldı.





Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk bölüm izlemesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un yanı sıra dizinin oyuncuları ve teknik ekibi de yer aldı.

'Osmanlı Devleti'nin zaferlerinden birine ışık tutacak'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, dizinin Osmanlı Devleti'nin önemli zaferlerinden birine ışık tutacak olmasının büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, arkasında büyük bir prodüksiyonun olduğunu ve TRT başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ettiğini dile getirdi.

Türkiye’nin tanıtımına ve tarihinin bilinirliğine büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Mumcu, Bakanlık olarak sinema ve dizi film endüstrisinin gelişmesi ve nitelikli yapımların artırılması amacıyla faaliyetlerine ve desteklerine yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

'Türk dizileri 170'ten fazla ülkede 750 milyon kişiye ulaşıyor'

Mumcu, Türk dizilerinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğüne ve ABD'den Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar 170'ten fazla ülkede yayımlanarak, yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığına dikkati çekti.





Türk dizi-film sektörünün, ihracatta dünyada ilk 3 ülke arasında yer aldığını ifade eden Mumcu, Türk dizilerinin satıldığı bölgelerde Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtılmasında büyük bir rol oynadığını belirtti.





Mumcu, Bakanlık olarak sinema ve dizi film endüstrisinin gelişmesi ve nitelikli yapımların arttırılması amacıyla faaliyetlerine ve desteklerine yoğun bir şekilde devam edeceklerini söyledi.







