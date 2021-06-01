Bilinen en zehirli yılanlardan biri olan 'koca engerek' Divriği'de ortaya çıktı

Divriği ilçesinde Türkiye’de bilinen en zehirli türler arasında yer alan Koca engerek görüntülendi. Genellikle taşlık alanlarda, terk edilmiş evlerde ve tarlalarda yaşayan Koca engerek görenleri korkuttu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntülediği engereği izleme çalışmaları da devam ediyor.
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Pandemi dolayısıyla geçen yıl işlettiği kafeyi kapattığını söyleyen 24 yaşındaki Mehmet Altnok, ”İş yerimi kapattıktan sonra kuluçka makinası alarak hobi amaçlı süs tavuğu yetiştiriciliğine başladım. Zamanla yetiştirdiğim Cüce Koşin cinsi süs tavuklarının yumurtalarını, 10-15 liradan, kuluçka makinesinde çıkarttığım günlük civcivleri ise 30 liradan satarak cep harçlığımı çıkartıyorum. Az büyüdükleri için Cüce Koşin adı verilen süs tavukları 150-200 TL'den, horozlar ise 100-150 TL arasında alıcı buluyor. Satışlarımızı genelde bir tavuk ve bir horoz olarak yapıyoruz. Vaktimi artık süs tavuklarıyla geçiriyorum. Bu uğraş insanın stresini de alıyor. Gönlümüz istiyor ki Hisarcık ve çevresi süs tavuğu yetiştiriciliğinde profesyonelleşsin ve ırklar karışmasın” dedi.
Pandemide iş yerini kapattı: Süs tavuğu işine giren genç tanesini 150 liradan satıyor
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pandemi dolayısıyla iş yerini kapatan Mehmet Altınok, yetiştirdiği Cüce Koşin cinsi süs tavuğunun yumurtalarını ve civcivleri satarak geçimini sağlıyor.