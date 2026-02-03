Bizim Evin Hikâyesi aile bağlarını anlatıyor

Toplumsal değerleri ve aile yapısını merkeze alan tiyatro çalışmalarına imza atan Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde kurulan tiyatro akademisi, ilk oyunu "Bizim Evin Hikâyesi" ile turnelere başladı. Akademi eğitmeni, aynı zamanda oyunun yazarı ve yönetmeni Recep Çavdar, kültürel değerlerle bağını koparmayan bir sanat anlayışı doğrultusunda akademi eğitimlerine 2024'te başladıklarını söyledi. Çavdar, akademiye alınacak sanatçı adaylarını mülakatla seçtiklerini belirterek, "Bunu yaparken Sultanbeyli Belediyesi’nin vatandaşa hizmet etme sorumluluğunu da göz ardı etmeden, işi kararınca yapmaya çalıştık. 15 kişilik bir öğrenci grubuyla eğitimlerimize başladık" dedi.

Recep Çavdar, akademi bünyesinde aile temalı oyunlar sahneleyeceklerini ve bu seri kapsamında ilk oyunlarının da "Bizim Evin Hikâyesi" olduğunu belirtti. Hedeflerinin her yıl yeni bir oyun çıkararak hem oyun sayısını hem de ekipleri çoğaltmak olduğunu dile getiren Çavdar, 2026-2027 sanat sezonunda akademinin yeniden öğrenci alacağı bilgisini verdi.

Recep Çavdar.

HAYATIN İÇİNDEN BİR HİKÂYE

Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Tepe, oyunun hayatın içinden bir hikâye anlattığına işaret ederek, oyunda her ailenin kendisinden bir şey bulduğu görüşünü paylaştı. Sultanbeyli'nin kültür ve sanatta iddialı bir ilçe olduğunun altını çizen Tepe, akademi oyuncularının tamamının eğitim sürecinden geçtiğini ve sahnede profesyonel bir performans sergilediklerini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nde İnsan ve Şehir Akademisi Şefi Kader Çelik, oyunun aile yapısına dair önemli bir meseleye odaklandığını belirtti. Son dönemde anne ve babaların iş hayatı, gençlerin ise sosyal medya ile fazla vakit geçirmesinin aile içi boşluklar oluşturduğunu dile getiren Çelik, "Aile Yılı kapsamında sahnelenen bu oyunun halkta güçlü bir karşılık bulduğunu düşünüyoruz. Bizim sloganımız 'aileyi yaşat ki millet yaşasın’" diye konuştu.

Büşra Çil, Abdullah Dursun

AİLE YENİDEN İNŞA EDİLEBİLİR

"Bizim Evin Hikâyesi" oyununda iki çocuk annesi ve kariyer sahibi Ayşe karakterini canlandıran Büşra Çil, rolüne hazırlanırken Türk annesinin fedakâr yönünü merkeze aldığını söyleyerek, "Bu süreçte kendimle ilgili farklı yönlerimi keşfettim. Doğaçlama, ses ve tirat çalışmaları yaptık. Eğitim bitmez, kendimi geliştirmek için ek eğitimler almayı planlıyorum. Bu sağlam temel benim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Şirket yöneticisi ve baba Ahmet karakterine hayat veren Abdullah Dursun ise oyunun yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından farklı ilçelerde sahnelendiği bilgisini vererek, "Ne kadar çok oynarsak oyunun o kadar çok sevildiğini gördük. Boşanmanın tek çözüm olmadığını, ailenin yeniden inşa edilebileceğini göstermek istedik. Finalde karakterlerin barışması da bu mesajı güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.







