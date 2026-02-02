Spotify İstanbul’da ofis açıyor

Bu kapsamda Akshat Harbola, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine liderlik etme görevini Türkiye'yi de kapsayacak şekilde genişleterek Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü oldu. İstanbul ofisi de Spotify'ın ülkedeki varlığını güçlendirirken, yerel uzmanlığı ve üst düzey yönetimle pazarı desteklemeyi hedefleyen yeni ekip üyelerinin katılımıyla yıl boyunca büyümeye devam edecek.