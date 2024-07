Bu defa tatarla!

İmdi son 10 yıldır bu ufacık aletin hemen her türlü edevât-ı ittisâlin işini görüyor oluşu, bizde zarureten büyük bir konfor hissi yaratmış: Onunla telefon ediyor, onunla fotoğraf çekip paylaşıyor, onunla beyne’l-milel postalar alıp gönderiyor, kitap okuyor, musiki dinliyoruz falan ve filan. Buncacık bir aletin böyle bu kadar iş görüyor oluşu, ancak kaybıyla anlaşılıyormuş!

Uzun lafın kısası yine bir akşam hatun “kalbim pek hoş değil bey,” diye iniltiyle fısıldayınca soluğu hastanede aldık. Tahliller, tetkikler derken bir yukarı, bir aşağı koşturup duruyoruz. Bir ara fırsattan istifade helaya attım kendimi; ıslak mendille pakladığım klozete kurulunca gevşedim tabii. Vakit zâyi olmasın diye elime aldığım telefonda haber filan bakayım dedim; birkaç son dakika gelişmesi okuyup memleket ahvaliyle yine enseyi karartınca telefonu hışımla kenara koydum. Vakit de ilerlemiş biraz. Haşa huzurdan telaşla kalkıp toparlandım, sifonu çekip fırladım hatunun yanına. Yaaa, bildiniz; telefonu memişhanede unuttum tabii! Çok geçmedi; dumanlanmış kafamı toparlayınca telefonla yaşadığım son sahne canlandı zihnimde. Doğru kenefe seğirttim. Fakat, beyhude. Meğer memleketin asap bozan haberlerine sinirlenip kenara ittiğim telefonla son temasımızmış o! Birkaç kere aradık filan, lakin o mekanik sesli hanımefendinin baykuş-edâ sesiyle irkildik her seferinde: “Aradığınız numaraya ulaşılamıyor!”

Alelacele güvenliğe koşup bütün saffet ve nezaketimle anlattım olan biteni; telaş etme beybaba, bulunur inşallah, yollu boş tesellilerle teskine çalışsa da ne o gece ne de bilahare ses çıkmadı telefondan. O gün bugündür arayan ulaşamıyor, hemen bütün işlerini bu menhus alete havale eden ben şu ölümlü-kalımlı dünyadan fena halde koptum. İhtiyar adamdır, başına iş gelmiş olmasın diye endişelenenler bilvasıta ulaşıp ahvalimi soruyor. Eksik olmasınlar. Yazamadığım yazılar, yapamadığım çeviriler, bitmeyen tadil-termîm işleri vs. Her şey aynıyla devam… Kağıtçı Ayşe Hanım da aramış, hokkabaz İrfan’a ulaşıp Baba Rüstem’den haber alamıyorum, sakat vaziyet filan yoktur inşallah, diye ahvalimi istifsar etmiş. Yok, dedim; yazısını bile yazdım. Fakat e-posta yerine bu defa tatarla göndereceğim. Şöyle mutemet bir adam, yağız bir at gözlüyorum!