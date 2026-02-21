Bu sefer çok kuvvetli yağacak: Fırtınayla birlikte sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde fırtına ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın güneybatı yönlerden 60 kilometre/saati bulacak kuvvette fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. MGM, sel riski bulunan bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alma çağrısı yaptı.

5 İLE SARI KODLU UYARI

MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla'ya sarı kodla kuvvetli sağanak ve fırtına uyarış yaptı.

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 9/12 derece.

- İstanbul 9/15 derece.

- Denizli 6/13 derece.

- İzmir 11/15 derece.

- Adana 10/22 derece.

- Ankara 1/13 derece.

- Samsun 8/15 derece.

- Erzurum -7/8 derece.

- Malatya 0/14 derece.

- Kars -9/5 derece.

- Diyarbakır 0/15 derece.