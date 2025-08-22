Yeni Şafak
Büyükşehirlerde aileyi korumak için yeni bir model: Çok Kuşaklı Haneler İçin Hayat Bağı Projesi

Büyükşehirlerde aileyi korumak için yeni bir model: Çok Kuşaklı Haneler İçin Hayat Bağı Projesi

22/08/2025, Cuma
G: 22/08/2025, Cuma
Aile bağlarını güçlendiren çok kuşaklı ve çok fonksiyonlu konut modeli tanıtıldı.
Aile bağlarını güçlendiren çok kuşaklı ve çok fonksiyonlu konut modeli tanıtıldı.

Türkiye’de hızla değişen toplumsal yapılar, artan yaşam maliyetleri ve azalan doğurganlık oranları, aile kurumunu doğrudan etkiliyor. Özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarının yükselmesi, yalnızlaşma ve stres gibi sorunlar, alternatif yaşam modellerini gündeme getiriyor. Bu noktada İstanbul Aile Vakfı tarafından geliştirilen 'Çok Kuşaklı Haneler İçin Hayat Bağı Projesi', geleneksel aile değerlerini modern ihtiyaçlarla buluşturmayı amaçlıyor.

'Çok Kuşaklı Haneler İçin Hayat Bağı Projesi'
birden fazla kuşağın aynı çatı altında yaşamasını kolaylaştıran, ekonomik, esnek ve fonksiyonel bir planlamayı esas alıyor. Hem modern hayatın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de Türk aile yapısının köklerine saygı gösteriyor.

Projede öne çıkan temel hedefler; güçlü aile bağları, ekonomik erişilebilirlik, mekânsal esneklik ve sürdürülebilirlik. Araştırmalara göre, birden fazla kuşağın aynı çatı altında yaşaması, hem çocuklar hem de yaşlılar için psikolojik ve sosyal faydalar sağlıyor. Büyükanneleriyle yakın ilişki kuran çocukların daha dirençli olduğu; torunlarıyla zaman geçiren yaşlıların ise daha uzun ve sağlıklı yaşadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca çok kuşaklı haneler, çocuk bakımını kolaylaştırırken yaşlıların güvenliğini de artırıyor.

Ekonomik açıdan da önemli avantajlar sunan model, masrafların bölüşülmesiyle aile bütçesini rahatlatıyor. Ev giderleri, fatura ve alışverişlerin paylaşılması, bireysel mali yükleri azaltıyor. Bunun yanında, kültürel aktarımın devamlılığı, misafirperverliğin yaşatılması ve acil durumlarda dayanışma imkânı, projenin sosyal faydaları arasında yer alıyor.

Mimari açıdan bakıldığında, proje geleneksel Türk evi kurgusundan ilham alıyor. “Hayat” ve “sofa” gibi ortak yaşam alanları yeniden yorumlanarak modern apartman yaşamına adapte ediliyor. Ana konut ile eklenti birimlerinin ayrı girişlere sahip olması, mahremiyetin korunmasına imkân tanıyor. Bunun yanı sıra home office, misafir süiti, gençler için özel alan ve bakıcı dairesi gibi esnek çözümler de planlara dahil edilmiş durumda.

Toplam 270 konuttan oluşan projede, farklı tipolojilerle hem çekirdek hem de geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriliyor. 'Çok Kuşaklı Haneler İçin Hayat Bağı Projesi', sadece barınma değil, aynı zamanda aileyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren yeni bir yaşam modeli olarak öne çıkıyor.

1+0 EVLER GERİ DÖNÜYOR

Yapılan düzenleme ile bir dönem yasaklanan 1+0 konutların önü açıldı. Öğrenciler, tek yaşayanlar ve yaşlılar için bu tip evlere ihtiyaç olduğunu belirten sektör temsilcileri, fiyat faktörünün de alıcı ve yatırımcı için önemli avantaj sağlayacağını dile getiriyorlar.



