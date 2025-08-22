Büyükşehirlerde aileyi korumak için yeni bir model: Çok Kuşaklı Haneler İçin Hayat Bağı Projesi

Projede öne çıkan temel hedefler; güçlü aile bağları, ekonomik erişilebilirlik, mekânsal esneklik ve sürdürülebilirlik. Araştırmalara göre, birden fazla kuşağın aynı çatı altında yaşaması, hem çocuklar hem de yaşlılar için psikolojik ve sosyal faydalar sağlıyor. Büyükanneleriyle yakın ilişki kuran çocukların daha dirençli olduğu; torunlarıyla zaman geçiren yaşlıların ise daha uzun ve sağlıklı yaşadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca çok kuşaklı haneler, çocuk bakımını kolaylaştırırken yaşlıların güvenliğini de artırıyor.