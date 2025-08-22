Büyükşehirlerde aileyi korumak için yeni bir model: Çok Kuşaklı Haneler İçin Hayat Bağı Projesi

Türkiye’de hızla değişen toplumsal yapılar, artan yaşam maliyetleri ve azalan doğurganlık oranları, aile kurumunu doğrudan etkiliyor. Özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarının yükselmesi, yalnızlaşma ve stres gibi sorunlar, alternatif yaşam modellerini gündeme getiriyor. Bu noktada İstanbul Aile Vakfı tarafından geliştirilen 'Çok Kuşaklı Haneler İçin Hayat Bağı Projesi', geleneksel aile değerlerini modern ihtiyaçlarla buluşturmayı amaçlıyor.
Ekonomik açıdan da önemli avantajlar sunan model, masrafların bölüşülmesiyle aile bütçesini rahatlatıyor. Ev giderleri, fatura ve alışverişlerin paylaşılması, bireysel mali yükleri azaltıyor. Bunun yanında, kültürel aktarımın devamlılığı, misafirperverliğin yaşatılması ve acil durumlarda dayanışma imkânı, projenin sosyal faydaları arasında yer alıyor.
Toplam 270 konuttan oluşan projede, farklı tipolojilerle hem çekirdek hem de geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriliyor. 'Çok Kuşaklı Haneler İçin Hayat Bağı Projesi', sadece barınma değil, aynı zamanda aileyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren yeni bir yaşam modeli olarak öne çıkıyor.
1+0 EVLER GERİ DÖNÜYOR
Yapılan düzenleme ile bir dönem yasaklanan 1+0 konutların önü açıldı. Öğrenciler, tek yaşayanlar ve yaşlılar için bu tip evlere ihtiyaç olduğunu belirten sektör temsilcileri, fiyat faktörünün de alıcı ve yatırımcı için önemli avantaj sağlayacağını dile getiriyorlar.