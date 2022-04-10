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Hayat Çağrı filmi 45 yıl sonra yeniden vizyonda
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Çağrı filmi 45 yıl sonra yeniden vizyonda

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatını ve İslamiyet’in doğuşunu konu alan 1977 yapımı “Çağrı” filminin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla 15 Nisan’da vizyona giriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağrı filmi 45 yıl sonra yeniden vizyonda
Çağrı

Mustafa Akkad’ın yönetmenliğini yaptığı “Çağrı: İslamiyetin Doğuşu” adlı film, 45 yıl sonra yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Suriye asıllı ABD’li yönetmen Akkad’ın oğlu yapımcı Malek Akkad ve Trancas Intenational’ın iki yıla yakın süren yenileme çalışmaları sonrası film, 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilendi. 2005’te Ürdün’de bombalı saldırı sonrasında vefat eden filmin yönetmeni Mustafa Akkad’ın en önemli işyerinden biri olarak kabul ediliyor. Pinema Filmcilik Üst Yöneticisi Pamir Demirtaş, “Çağrı” filminin 45 yıl aranın ardından tekrar izleyiciyle buluşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Demirtaş, “Çağrı filminin ekibi çok değerli insanlardı ve bu film yapılırken çok büyük emek sarf ettiler. Dönemin değerli oyuncuları filmde rol aldı, günlerce çölün içinde yaşadılar. Her sinema oyuncusu, her sanatçı değerlidir. Fakat Çağrı filminin oyuncu kadrosunun özel bir yeri var” diyor.

MÜZİĞİ OSCAR’A ADAY OLMUŞTU

Filmin yönetmeninden yazarına, oyuncularından müziğine kadar çeşitli başarılara imza attığına işaret eden Demirtaş, “Müzikleri mühim müzisyenler tarafından yapıldı. İnanılmaz bir müziği var, Oscar adayı olmuştu” diye konuştu. Pamir Demirtaş, filmin yenilenen haliyle vizyona girebilmesi için uzun süren planlama ve restorasyon çalışmaları yapıldığını belirterek, “Mustafa Akkad’ın çok büyük emeği var filmde, ona yakışacak bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Malek de babası gibi iyi bir yapımcı. Babasının işlerini devam ettiriyor, çok ciddi işler yapıyor. Malek için bu filmin önemli bir yeri var. Babasını seviyor, sayıyor ve anısını yaşatmak istiyor. Bu film hepimiz için çok önemli. Ticari kazancından çok maneviyatına önem verdiğimiz bir film.” değerlendirmesinde bulundu.

4K restorasyonu özenle yapıldı

Mustafa Akkad’ın oğlu yapımcı Malek Akkad’ın katkılarıyla Trancas Intenational Films tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları Deluxe UK stüdyolarında özenle gerçekleştirildi. Restorasyona ilişkin hazırlanan videoda konuşan Deluxe UK Stüdyosu Kıdemli Film Teknisyeni Marie Fieldman, filmin orijinal negatiflerinin zamanla nemden zarar gördüğünü ve bozulmaya maruz kaldığını söyledi. Fieldman, böyle bir projenin parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu da ifade etti. Dijital Görüntüleme Müdürü Daniel Hack, restorasyonun yapılışına dair, “Negatif filmler bir tarayıcıya bağlanır, bir geçitten geçer kare kare taranır, her kare için dijital bir dosya oluşturulur. Böylece filmin uzunluğuna bağlı olarak yüzlerce, binlerce kareye kadar oynayabilir” bilgisini verdi. Dijital Restorasyon Uzmanı Lisa Copson da “Ekip olarak binlerce hasar, leke, yapay madde, film yırtılması örneğini manuel olarak onarmak zorundayız. Tek tek kareleri tamir ederek yüzlerce saat geçirebiliriz” dedi .Film Renklendirme Uzmanı Steve Bearman ise filmin çekildiği Libya ve Fas’ı görmediğini, bu yüzden de bilmediği bir coğrafyayı renklendirmenin kendisi için ilginç bir çalışma olduğunu kaydetti.

"Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", 45 yıl aradan sonra sinemalarda gösterime girecek
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