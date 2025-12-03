Yeni Şafak
Çok rahat çok profesyonel: Tilki evin bahçesine girip kedi mamalarını yedi

08:333/12/2025, Çarşamba
IHA
Bahçeye sızan kurnaz tilki, kediler için ayrılan mamaları afiyetle yerken ev sahibi tarafından saniye saniye görüntülendi.
Erzincan’da evin bahçesine girip kedi mamalarını mideye indiren tilkinin rahat tavırları "pes" dedirtti.

Erzincan merkeze bağlı Binkoç köyünde yaşanan olay, "açlık korkuyu yener" sözünün canlı kanıtı oldu. Köyde yaşayan bir vatandaş, evinin etrafındaki olağanüstü güvenlik önlemlerine rağmen kedileri için bıraktığı mamaların sürekli azaldığını fark edince takibe başladı. Gördüğü manzara ise ev sahibini şoke etti.


Evin dışında 12, bahçe içerisinde ise 7 olmak üzere toplam 19 köpeğin bulunduğu arazide kuş uçurtulmazken, bu engelleri aşan davetsiz misafirin bir tilki olduğu ortaya çıktı. Köpeklerin kokusuna ve havlamalarına rağmen, büyük bir soğukkanlılıkla bahçeye sızan kurnaz tilki, kediler için ayrılan mamaları afiyetle yerken ev sahibi tarafından saniye saniye görüntülendi.



#tilki
#kedi
#erzincan
