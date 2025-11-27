Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaş tilkiyle karşılaştı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Millet Bahçesi’nde akşam yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, kumsaldan çıkan bir tilkiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Millet Bahçesi’nde kaydedilen görüntülerde, tilkinin kumsalda oynayarak çevreyi dikkatle incelediği ve yavaş adımlarla ilerlediği görüldü. Tilkinin kısa süre sonra bölgeden uzaklaştığı, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.