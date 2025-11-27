Yeni Şafak
Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaş tilkiyle karşılaştı

00:5127/11/2025, Perşembe
IHA
Tilkinin sahilde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da sahilde akşam yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, kumsalda tilki ile karşılaştı. Millet Bahçesi’nde kaydedilen görüntülerde, tilkinin kumsalda oynayarak çevreyi dikkatle incelediği ve yavaş adımlarla ilerlediği görüldü.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Millet Bahçesi’nde akşam yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, kumsaldan çıkan bir tilkiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Millet Bahçesi’nde kaydedilen görüntülerde, tilkinin kumsalda oynayarak çevreyi dikkatle incelediği ve yavaş adımlarla ilerlediği görüldü. Tilkinin kısa süre sonra bölgeden uzaklaştığı, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.



#Tekirdağ
#Süleymanpaşa
#Tilki
