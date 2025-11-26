Tekirdağ’da trafik polisleri kentin huzur ve güvenliği için denetimleri sıklaştırdı

Uygulamaya Tekirdağ Trafik bölge Şube müdürlüğü ve Yunus Polis ekipleri, kent içi ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, "Amacımız, Tekirdağ’da huzurlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak" açıklamasında bulundu.



