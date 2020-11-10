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Hayat Çorap üzerine mesh etmek caiz midir?
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Çorap üzerine mesh etmek caiz midir?

Mest, ayakları bilekleriyle beraber örten bir tür ayakkabıya verilen isimdir. Mesh, bir nevi hükmî temizlik olup; abdestte bir uzvun, ayağa giyilen mestin veya yaraya sarılan sargının üzerine ıslak elle; teyemmümde ise toprağa sürülmüş elle yüz ve kollar üzerine yapılır. Peki çorap üzerine mesh etmek caiz midir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Çorap üzerine mesh etmek caiz midir? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının çorap üzerine mesh etmek caiz midir? sorusuna cevabı haberimizde.

  • "İslam âlimleri, abdest alırken ayağa giyilen deri ve benzeri sert ve dayanıklı maddelerden yapılan mestler üzerine mesh etmenin, Resûlullah’ın (s.a.s.) sünnetiyle sabit olduğu (Buhârî, Vudû 35, 48; Müslim, Tahâret, 72, 73; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 248, 249) konusunda görüş birliği içerisindedirler.
  • Ancak çoraplar üzerine mesh etme konusunda görüş farklılıkları vardır. Bu ihtilaf, öncelikle Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.), çorap ve ayakkabı üzerine mesh ettiğine dair gelen rivayetlerin sıhhatindeki görüş ayrılıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamberin (s.a.s.) üzerine mesh ettiği çorapların keyfiyeti konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür (İbn Rüşd, Bidâye, I, 19-20).

Mest nedir? Mest üzerine mesh nasıl yapılır ve bunun şartları nelerdir?
HAYAT
Mest nedir? Mest üzerine mesh nasıl yapılır ve bunun şartları nelerdir?
  • Hanefi mezhebince tercih edilen görüşe göre, şu şartları taşıyan çoraplar üzerine mesh etmek caizdir:
  • a) Ayağa giyilmiş olarak normal bir yürüyüşle yaklaşık 5 km (en az bir fersah) veya daha fazla yürüyecek kadar dayanıklı olması,
  • b) Ayağa giyildiğinde bağsız olarak durabilecek kadar sağlam ve kalın olması,
  • c) Ayakları aşık kemikleriyle beraber örtmesi,
  • d) Suyu emerek hemen ayağa su geçirmemesi,
  • e) İçini göstermeyecek kadar kalın olması gerekir.
  • f) Mestlerin her birinde -ayak parmaklarının küçüğü ile- üç parmak kadar delik, yırtık ve sökük olmaması gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 201-202; Mehmed Zihni, Ni‘met-i İslam, s. 132, 133).

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