Çukurca’dan İstanbul’a uzanan fotoğrafların hikâyesi

Fotosohbet, TFV’nin misyonunu sahaya taşıyor

Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın (TFV) FotoSohbet buluşmaları kapsamında 7 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen yılın ilk etkinliği, Hakkari Çukurca’da 2019’da kurulan gönül köprüsünü İstanbul’a taşıdı. “Çukurcalı Genç Fotoğrafçılar” adına programa katılan Nur Muhammed Tek, o gün başlayan eğitim yolculuğunun yıllar içinde fotoğrafın diline nasıl dönüştüğünü kendi kareleri eşliğinde anlattı. 2026 takvimine insan hikâyeleri ile başlayan FotoSohbet programı Tek’in sunumu, katılımcıların soruları ve paylaşımlarıyla interaktif bir akşama dönüştü. Etkinlikte fotoğrafın bir “anı”dan öte, bir bakış ve ifade alanı olduğunu hatırlatan güçlü bir anlatı ortaya çıktı.

Türkiye Fotoğraf Vakfı’nda iki haftada bir gerçekleştirilen FotoSohbet programının 2026 yılının ilk etkinliğinin hikâyesi 2019 yılına uzandı. Etkinliğin arka planında TFV’nin 2019 yılının Mart ayında Çukurca Kaymakamlığı’nın davetiyle Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde yürüttüğü yoğun eğitim programı yer aldı. Çukurca ve köylerinde yaşayan ortaokul ve lise öğrencisi 120 gence; TFV Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Lekesiz, İsmail Küçük, Mustafa Yılmaz ve Murat Gür ile destekçiler Emine Sezgin ve Mehmet Korkmaz’ın katkılarıyla seminerler, fotoğraf okumaları ve uygulama derslerini kapsayan bir eğitim süreci sunulmuş; gençlerin fotoğrafın renkli dünyasıyla tanışmaları, görsel ifade becerilerini geliştirmeleri ve sanata olan ilgilerinin desteklenmesi hedeflenmişti.

Çukurca’dan gelen hikâye, İstanbul’da karşılık buldu

FotoSohbet programında gerçekleşen etkinlikte Nur Muhammed Tek, 2019 yılında Çukurca’da düzenlenen eğitim programında edindiği deneyimin kendisi ve arkadaşları için neyi değiştirdiğini; fotoğrafın “görmek”ten “anlatmak”a uzanan yönünü samimi bir dille aktardı. Sunum boyunca, kendi çektiği fotoğraflar üzerinden kompozisyon, ışık, sahne kurma ve “hikâyeyi kadraja sığdırma” gündemleri konuşuldu.

Buluşma, Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın fotoğraf sanatının gelişimini destekleme, toplumla daha fazla buluşturma ve fotoğraf mirasının derlenmesi-korunması gibi hedeflerinin, tek bir akşamın gündemine nasıl dönüşebildiğini gösterdi. Etkinlikte, Çukurca Kaymakamlığı’nın davetiyle 2019 Mart’ında Çukurca ve köylerinde ortaokul-lise düzeyinde 120 gence yönelik gerçekleştirilen seminerler, fotoğraf okumaları ve uygulama derslerinden oluşan program da anıldı. O gün atılan adımın, yıllar sonra bir FotoSohbet sahnesine taşınması; “eğitim” başlığını somut bir süreklilik ve karşılık üzerinden görünür kıldı. 7 Ocak buluşması da bu yaklaşımın “sahadaki karşılığı” olarak, fotoğrafın yalnızca bir estetik üretim değil, aynı zamanda güçlü bir hafıza ve dayanışma dili olduğuna işaret etti.



