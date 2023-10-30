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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı. Erdoğan paylaşımında, ''Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
00:03 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 00:52 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Paylaşımda Vefa Ödülleri'nin de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'ye değer görüldüğü kaydedildi.

Paylaşımda Vefa Ödülleri'nin de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'ye değer görüldüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahiplerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu'nun layık görüldüğü belirtildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı
#kültür sanat
#ödül
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