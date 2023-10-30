Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen festivalde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, kısa film festivalinde kendisine verilen ödülü, organizasyonun gerçekleştirilmesi için katkı sağlayan kurum ve STK’ler adına aldığını belirtti.