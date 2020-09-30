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Hayat Cüneyt Arkın şaşkınlığını gizleyemedi Biz sette soğan ekmek yerdik, ben böyle bir şey görmedim
KÜLTÜR SANAT

Cüneyt Arkın şaşkınlığını gizleyemedi: Biz sette soğan ekmek yerdik, ben böyle bir şey görmedim

Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen Yeşilçam'ın usta oyuncusundan Cüneyt Arkın, set ve ekibine övgüler yağdırdı. Sağlığı el verdiği sürece dizide rol almaya devam edeceğini belirten usta oyuncu, "Bu set benim hayallerimi aşıyor. Ben böyle şey görmedim. En aşağı 150 kişiye 180 at. 5-6 kameraman. Kamera. Her şeyin en iyisi. Biz eskiden film setlerinde soğan ekmek yerdik, şimdi setlerde yemek çıkıyor. Eskiden karavan rahatlığı da yoktu, küçük arabalarda beklerdik. Artık imkanlar daha iyi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Usta oyuncu set dönüşü çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.
Usta oyuncu set dönüşü çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi Türk sinemasının efsane oyuncularının da katıldığı Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Hayranları dizinin başlamasını heyecanla beklerken, yapımın kadrosuna dahil edilen usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Setlere döndüğüm için mutluyum"

Arkın, Bozdağ Film'in Youtube kanalında yayınlanan röportajda diziyle ilgili görüşlerini aktardı. Diziye övgüler yağdıran Cüneyt Arkın, "Haftada 1 gün setim var. Silivri’deki yazlığımızdan Riva’ya gitmek yorucu oluyordu ama şimdi Etiler’deki evimize geçtik. Yıllar sonra setlere döndüğüm için mutluyum" dedi.

Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos mesajı
OYNAT 00:43
Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos mesajı
Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Arkın yayınladığı videoda 'Aziz Türk milleti asla yenilmez. Asla boyun Eğmez' ifadelerini kullandı.


"Bu set hayallerimi aşıyor"

Dizi setinin hayallerinin ötesinde olduğunu belirten Arkın, " Ben böyle şey görmedim. En aşağı 150 kişiye 180 at. 5-6 kameraman. Kamera. Her şeyin en iyisi. Ve en faydalısı. Yalnız bu maddi görünüşü varoluşu kadar daha da önemli bir şey var sette. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öylesine iyi yapıyor ki ve işler çok çabuk gelişiyor. Şimdi setin böylesine terbiyeli ahlaklı dürüst iyi olması sanıyorum Mehmet Bey yani yapımcıdan geliyor. Çünkü o da çok zarif bir insan, samimi bir insan, dürüst insan ve de çalışkan bir insan. Onun bu özellikleri sete aksetmiş. Dünden sonra bütün set arkadaşlarına teşekkür ettim. Gözümün içine bakıyorlar. Bir şey istiyor muyum diye. Sağolun, varolun arkadaşlar dedim. Sizler varolun. Çok büyük bir şeref duydum. Sizinle beraber olmaktan." ifadelerini kullandı.

Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak
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Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor.
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ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak.
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Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı.
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Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.
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Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak
Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

"İmkanlar çok iyi"

Dizi setindeki imkanların artık çok iyi olduğunu dile getiren usta oyuncu Arkın, "Biz eskiden film setlerinde soğan ekmek yerdik, şimdi setlerde yemek çıkıyor. Eskiden karavan rahatlığı da yoktu, küçük arabalarda beklerdik. Artık imkanlar daha iyi. Sağlığım el verdiği sürece sette olacağım.” şeklinde konuştu.

Cüneyt Arkın da yeni akıma uydu: Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası
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Sosyal medyada yeni bir akım boy gösterdi.
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Kullanıcılar yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını yan yana koyup paylaşmaya başladı.
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Cüneyt Arkın'da bu akıma uyarak eski ve yeni fotoğraflarını yan yana paylaştı.
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Kuruluş Osman ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçam'ın efsanelerinden Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki yeni akıma uydu.
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Arkın, 1969 yılında film setinde çekilen bir fotoğrafıyla, yeni dizisindeki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
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Arkın'ın 51 yıl öncesi ve sonrası paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
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Cüneyt Arkın da yeni akıma uydu: Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası
Kuruluş Osman ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, sosyal medyadaki yeni akıma uydu. Büyük usta, 1969 yılında film setinde çekilen bir fotoğrafıyla, yeni dizisindeki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Arkın'ın 51 yıl öncesi ve sonrası paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.


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'​Biz sette soğan ekmek yerdik, ben böyle bir şey görmedim...'

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