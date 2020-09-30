Cüneyt Arkın şaşkınlığını gizleyemedi: Biz sette soğan ekmek yerdik, ben böyle bir şey görmedim

Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi Türk sinemasının efsane oyuncularının da katıldığı Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Hayranları dizinin başlamasını heyecanla beklerken, yapımın kadrosuna dahil edilen usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Setlere döndüğüm için mutluyum"

Arkın, Bozdağ Film'in Youtube kanalında yayınlanan röportajda diziyle ilgili görüşlerini aktardı. Diziye övgüler yağdıran Cüneyt Arkın, "Haftada 1 gün setim var. Silivri’deki yazlığımızdan Riva’ya gitmek yorucu oluyordu ama şimdi Etiler’deki evimize geçtik. Yıllar sonra setlere döndüğüm için mutluyum" dedi.

"Bu set hayallerimi aşıyor"

Dizi setinin hayallerinin ötesinde olduğunu belirten Arkın, " Ben böyle şey görmedim. En aşağı 150 kişiye 180 at. 5-6 kameraman. Kamera. Her şeyin en iyisi. Ve en faydalısı. Yalnız bu maddi görünüşü varoluşu kadar daha da önemli bir şey var sette. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öylesine iyi yapıyor ki ve işler çok çabuk gelişiyor. Şimdi setin böylesine terbiyeli ahlaklı dürüst iyi olması sanıyorum Mehmet Bey yani yapımcıdan geliyor. Çünkü o da çok zarif bir insan, samimi bir insan, dürüst insan ve de çalışkan bir insan. Onun bu özellikleri sete aksetmiş. Dünden sonra bütün set arkadaşlarına teşekkür ettim. Gözümün içine bakıyorlar. Bir şey istiyor muyum diye. Sağolun, varolun arkadaşlar dedim. Sizler varolun. Çok büyük bir şeref duydum. Sizinle beraber olmaktan." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 6 Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor. ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak. Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

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"İmkanlar çok iyi"

Dizi setindeki imkanların artık çok iyi olduğunu dile getiren usta oyuncu Arkın, "Biz eskiden film setlerinde soğan ekmek yerdik, şimdi setlerde yemek çıkıyor. Eskiden karavan rahatlığı da yoktu, küçük arabalarda beklerdik. Artık imkanlar daha iyi. Sağlığım el verdiği sürece sette olacağım.” şeklinde konuştu.