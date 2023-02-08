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Hayat

Depremi fırsat bilip AFAD kıyafetiyle hırsızlık yaptı

10 ili etkileyen deprem sonrası Türkiye tek yürek olurken, afetten faydalanmak isteyen bir şahıs, AFAD kıyafeti ile hırsızlık yaparken yakalandı.

10:43 . 8/02/2023 Çarşamba
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AFAD kıyafetiyle hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

AFAD kıyafetiyle hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Türkiye, cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremine kilitlenmiş durumda. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 deprem, 10 ili vurdu.

Geniş bir coğrafyaya yayılan afet, büyük yıkımlara, göçüklere, can kayıplarına neden oldu. İlk andan itibaren devletin tüm kurumları deprem bölgelerine sevk edildi.

Türkiye tek yürek oldu

Öte yandan yurdun dört bir yanından vatandaşlar da tek yürek olarak depremzedeler için harekete geçti. Bilanço giderek ağırlaşırken, yaşanan mucizevi kurtuluşlar da depremin 3'üncü gününde nefes oldu.

AFAD kıyafeti ile evlere girdi

Milyonlar gelecek güzel haberleri beklerken fırsatçılar yine iş başındaydı. Şanlıurfa'da yaşanan bir olay, zorlu günlerde adeta kan dondurdu. Bir şahsın, AFAD kıyafeti ile hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Sabıkası kabarık çıktı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın geçmişte de hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.



#afad
#şanlıurfa
#kahramanmaraş
1 saat önce
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Depremi fırsat bilip AFAD kıyafetiyle hırsızlık yaptı
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