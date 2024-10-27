“İçimiz yoksul”

Yayın yönetmenliğini Hatice Bildirici’nin yaptığı Hece, 334. sayısıyla okuruyla buluştu. Yazımın başlığı Mustafa Kutlu’dan. Sema Bayar, usta hikâyeciyle uzun bir söyleşi gerçekleştirmiş. İki hikâyecinin bu güzel sohbetini bir oturuşta okudum. “Dışarıyı beziyoruz fakat içimiz yoksul” diyor Kutlu Ağabey. Bayar, fotoğraflarla desteklenen konuşmaya bir de değerlendirme yazısı eklemiş. Zeynep Hilal Özder’in illüstrasyonu ve İbrahim Demirci’nin ‘Eşik’iyle açılan bu sayının şairleri, Çağrı Subaşı, Emre Demir, Eyyüp Akyüz, Faruk Uysal, Hüseyin Atlansoy, Mahmut Hatunanaoğlu, Mustafa Köneçoğlu, Nadir Aşçı ve Sinan Davulcu. Bunlara ek bir de Turgut Say’ın çevirdiği Azita Kahraman şiiri var. Bahsi, Atlansoy’un Duran Boz’a ithaf ettiği şiirinin ilk dizesiyle bitireyim: herkes putunu cebinde taşır / kefen en son cevabı ölümün soluyanlara. Edebi Metin Felsefe Metni Olarak Okunabilir mi? başlıklı ayın dosyasına, aralarında Ahmet Sarı, Ali Ayçil, Handan Acar ve Sadık Yalsızuçanlar’ın olduğu 18 isim destek vermiş. Ali K. Metin’in denemesinin başlığı, Yazının Serencamı. Mehmet Solak, Güzel Günler Ne Zaman? sorusuna cevap arıyor. Şükriye Şen’in sorusuysa şöyle: Şiir Nerede? Âtıf Bedir, Bir Masal Aşkı’nı yazmış. Mehmet Aycı’nın yazı konusu Yakup Ömeroğlu. Kitaplık’ın yazarları Mehmet Kurtoğlu’yla Gazi Taş. Mehmet Solak’ın yeni yayımlanan kitabı Artçıl Sızı’ya hoş geldin diyerek bitireyim. Andığım isimlere ek olarak 12 kalemin katkı sağladığı edebiyat dergisine, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 14 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

Geçtiğimiz hafta sonu iki programa katıldım. İlki Ketebe Yayınları’nın Rami Kütüphanesi’nde düzenlediği tanıtım toplantısıydı. Ketebe, Nuri Pakdil’in eserlerini yeniden basıyor. (İlk turda yirmi kitap yayımlandı.) Güzel bir toplantıydı. Nicedir göremediğimiz arkadaşları gördük, ‘Ketebe ikramı’ kahvelerimizi içtik, sohbet ettik. İkinci program Edebiyat Sanat Kültür Araştırmaları Derneği’nin, Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlediği ödül töreniydi. Yitiksöz yönetmeni Duran Boz, şair İsmail Karakurt, yazar Mehmet Narlı ödül alan isimler arasındaydı. Toplandık, halleştik ve dağıldık!





Hece’den:

“… halk hikâyesi tarzını benimsedim. Halk hikâyesi tarzı yazılan değil, anlatılan hikâyedir. … benim hikâyeden anladığım şudur. İki husus çok önemli. İlki anlattığın metin etkili olacak. Etkiden ne anlıyoruz? Ya güldürecek, ya ağlatacak, ya isyan ettirecek, ya merhamet ettirecek. … ikinci husus … inandırıcı olması. Samimi olması. Orada olup biten şeylere okur inanacak.”

Mustafa Kutlu









4 soru Hatice Bildirici

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Neredeyse 40 yıldır dergi okuyorum, çok şükür. Elbette bana dergi okuru diyebilirsiniz.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Bundan 10 yıl öncesine kadar Altyazı, Hece, Hece Öykü, Dergâh, Kitap-lık, Atlas, Bilim ve Teknik bir görev gibi hemen her sayılarını edindiğim dergilerdi. Bir de dosyasına ve söyleşilerine göre bunlara eklediklerim olurdu. Şimdi Hece’nin mutfağındayım, Hece Öykü hemen yanı başımda hazırlanıyor, matbaadan geldikleri gün elimdeler. Kayıp Kayıt, Sözcükler, Nihayet, Kitap-lık, Buzdokuz gibi dergileri de elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Kim ne yazmış, neler oluyor bilmek istiyorum. Ancak ‘takip etme’nin -eskisi gibi- dergiyi baştan sona okumak olmadığını da üzülerek buraya not düşmek isterim.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Hece.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Hece Öykü’nün son (125.) sayısında Ali Necip Erdoğan’ın Fırlatma Rampası bölümündeki “Kulak Misafiri” başlıklı yazısı ile Yemek ve Kültür’ün son (77.) sayısındaki Necati Tonga’nın “Ankara’nın Yeme İçme Mekanları-14: Piknik” başlıklı yazısını ilgiyle okuduklarım arasında sayabilirim.





S. Ali’nin Kahramanları

Bir kitap dünyadan daha büyüktür alt başlığıyla yayımlanan Sabitfikir 164 sayıya ulaştı. İlker Nuri Öztürk’ün yazı işlerini yönettiği dergiye Haberler ve Vitrindekiler’le giriş yapıyoruz. Ekim ayının dosya konusu her devir yeniden keşfedilen Sabahattin Ali. Sabahattin Ali’nin Kahramanları başlıklı dört sayfalık bölümü Sevengül Sönmez hazırlamış. Seray Şahinler yeni Nobel ödülü alan Han Kang’ın Veda Etmiyorum’unu yazmış. Necati Tonga’nın gündeminde C. Sıtkı Tarancı’nın unutulmuş bir şiiri var. İlker Nuri Öztürk, Enver Beşinci’yle konuşmuş. Bir başka söyleşi de Muhammed Bâkır Köse tarafından Muhyiddin Şekur’la yapılmış. Nahide Nagehan Akyol’un metin başlığı, İnsanın Ne’liği Üzerine. Suavi Kemal Yazgıç, Fatma Umay’ın Epona Kitap’tan çıkan Ev Yapımı Kozmos isimli eserini gündemine almış. Tahsin Yıldırım, maişetini ‘hamallık’la sağlayan yazarların peşine düşmüş. Mustafa Uçurum, Bayram Bilge Tokel’in Bağımıza Gazel Düştü’sünü yazı konusu etmiş. Hakkı Özdemir’in yazısının başlığı Aşk Olsun Tuncay Günaydın. Rabun Güreş, Duygu Karslı, Onur Atay, Mustafa Akar, Samet Koçyiğit, Ayşe Hicret Aydoğan, Murat Can Aşlak, Ömer Yalçınova, Yağmur Dinç, Gülenay Börekçi, Selahattin Demirci, Eray Sarıçam, H. Salih Zengin, Orkun Galolar, Muhittin Şimşek ve Kerem Görkem’in de destek verdiği kitap edebiyat dergisine, editor@sabitfikir.com e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Batılılaşma İhaneti Üzerine

Kararlı yürüyüşünü sürdüren Yedi İklim’in 415. sayısı yayımlandı. Kapak tasarımından Hayrullah Aycın’ın sorumlu olduğu dergiyi Mustafa Cemil Efe’nin Hüsn-i Hat’tıyla okumaya başlıyoruz. Yedi İklim’in çizerleri, Hasan Aycın, Mükerrem Mert ve Zeynep Hilal Özder. Ömer Gündoğdu, D. Mehmet Doğan’ın eserinden hareketle Batılılaşma İhaneti Üzerine başlıklı bir metin kaleme almış. İsmail Kıllıoğlu’nun yazı başlığı, Sanatın Amacı ve İktidar. Ali Haydar Haksal, Belkıs ile Süleyman, Âlim Kahraman Günlük’ten yazılarını sürdürüyor. Bir başka günlük yazarı Mehmet Kahraman. Mahmut Babacan, Devlet Ana romanıyla tiyatro oyununu karşılaştırmış. Bu sayının şairleri, Nurettin Durman, Alper Gencer, Ali Haydar Haksal, Erkan Kara, Sulhi Ceylan, Ümit Zeynep Kayabaş, Faysal Soysal, Metin Kaplan, Durukan Yılmaz, Ayşe Altıntaş, Halil İbrahim Peşmen ve Ahmet Tepe. Yazılarıyla Osman Koca, Şaban Sağlık, Refika Mert, Mete Çamdereli, Bayram Ali Çetinkaya, Mükerrem Mert, Osman Serhat Erkekli, Mustafa Harun Şahin, Refika Mert, Ali Büyükçapar, Selma Serap Mert ve Mükerrem Mert’in de omuz verdiği kültür, sanat, medeniyet, edebiyat dergisine, yediiklim@yahoo.com e posta adresinden veya 0216 352 49 77 - 0533 310 88 83 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.



















