Bundan 10 yıl öncesine kadar Altyazı, Hece, Hece Öykü, Dergâh, Kitap-lık, Atlas, Bilim ve Teknik bir görev gibi hemen her sayılarını edindiğim dergilerdi. Bir de dosyasına ve söyleşilerine göre bunlara eklediklerim olurdu. Şimdi Hece’nin mutfağındayım, Hece Öykü hemen yanı başımda hazırlanıyor, matbaadan geldikleri gün elimdeler. Kayıp Kayıt, Sözcükler, Nihayet, Kitap-lık, Buzdokuz gibi dergileri de elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Kim ne yazmış, neler oluyor bilmek istiyorum. Ancak ‘takip etme’nin -eskisi gibi- dergiyi baştan sona okumak olmadığını da üzülerek buraya not düşmek isterim.

Bir kitap dünyadan daha büyüktür alt başlığıyla yayımlanan Sabitfikir 164 sayıya ulaştı. İlker Nuri Öztürk’ün yazı işlerini yönettiği dergiye Haberler ve Vitrindekiler’le giriş yapıyoruz. Ekim ayının dosya konusu her devir yeniden keşfedilen Sabahattin Ali. Sabahattin Ali’nin Kahramanları başlıklı dört sayfalık bölümü Sevengül Sönmez hazırlamış. Seray Şahinler yeni Nobel ödülü alan Han Kang’ın Veda Etmiyorum’unu yazmış. Necati Tonga’nın gündeminde C. Sıtkı Tarancı’nın unutulmuş bir şiiri var. İlker Nuri Öztürk, Enver Beşinci’yle konuşmuş. Bir başka söyleşi de Muhammed Bâkır Köse tarafından Muhyiddin Şekur’la yapılmış. Nahide Nagehan Akyol’un metin başlığı, İnsanın Ne’liği Üzerine. Suavi Kemal Yazgıç, Fatma Umay’ın Epona Kitap’tan çıkan Ev Yapımı Kozmos isimli eserini gündemine almış. Tahsin Yıldırım, maişetini ‘hamallık’la sağlayan yazarların peşine düşmüş. Mustafa Uçurum, Bayram Bilge Tokel’in Bağımıza Gazel Düştü’sünü yazı konusu etmiş. Hakkı Özdemir’in yazısının başlığı Aşk Olsun Tuncay Günaydın. Rabun Güreş, Duygu Karslı, Onur Atay, Mustafa Akar, Samet Koçyiğit, Ayşe Hicret Aydoğan, Murat Can Aşlak, Ömer Yalçınova, Yağmur Dinç, Gülenay Börekçi, Selahattin Demirci, Eray Sarıçam, H. Salih Zengin, Orkun Galolar, Muhittin Şimşek ve Kerem Görkem’in de destek verdiği kitap edebiyat dergisine, editor@sabitfikir.com e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.