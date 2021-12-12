​Dermatolog Prof. Şule Güngör uyardı: ​Kışın deri nem ister

Yaz aylarında sıcak ve güneş, kışın ise soğuk ve sert esen rüzgar cildimizi olumsuz etkiliyor. Kışın kardan yansıyan güneşin tıpkı yaz mevsimindeki kadar deriye zarar verdiğini belirten İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şule Güngör, soğuk hava ve rüzgarın derinin lipid bariyerini etkileyerek kuruluğa yol açtığını söyledi. Kuru deride ortaya çıkan mikroçatlakların deride kaşıntıya sebep olduğunu kaydeden Güngör, bu kuruluğun farklı cilt hastalıklarına yol açmaması için nemlendirici sürerek kuruluğun giderilmesini tavsiye etti. Güngör detayları Yeni Şafak’a yazdı:

kış aylarında cilt bakımı

KRİTİK 5 DAKİKA

Nemlendiricilerin banyo sonrası ilk beş dakika içinde sürülmesi gerekirken, kuru ciltli bireyler yağ oranı yüksek krem ya da yağ içinde su emülsiyonu şeklinde hazırlanan nemlendiriciler kullanmalı. Yağlı ciltler ise su bazlı, su içinde yağ emülsiyonlu losyon şeklinde nemlendiricilere yönelmeli. Özellikle kol-bacak gibi yağ bezlerinden fakir bölgelere yağlı nemlendiriciler, yüz gibi sebase bezlerden zengin bölgelere losyon şeklinde nemlendiriciler öneriliyor. Yaşlıların ve menopoz sonrası kadınların yağ bezleri daha az çalıştığından kurumaya eğilimlidir, bu nedenle daha düzenli nemlendirici kullanmaları gerekiyor.

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ELLERİ MUTLAKA KURULAYIN!

Kışın cilt kuruluğunu önlemek için bilinenin aksine sık banyo yapmamak gerekiyor. Ayrıca uzun süre banyoda kalmak ve çok sıcak su ile yıkanmak da cildi kurutuyor. Eller yıkandıktan sonra kurulanmadığı takdirde, sadece deri üzerinde görünen su değil, deri altındaki su da buharlaşarak cildin kurumasına yol açıyor. Deride suyun buharlaşmasını önlemek için en azından günde 2 kez nemlendirici sürmek gerekiyor.

Prof. Dr. Şule Güngör

PAMUKLU KIYAFET GİYİN

Kış aylarında el ve yüz daha fazla kuruyor. Ellerin kurumasını önlemek için içi pamuklu eldivenler giymek, yüzü yün olmayan atkı ile örtmek gerekiyor. Bu günlerde maskeler bir nevi bu görevi üstleniyor. Yün kumaş, kuruyan deriyi tahriş edebiliyor, bu nedenle içi pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gerekiyor.

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HAYAT Cildinize göre bakım yapın

KİMLER DERMATOLOĞA GİDİYOR?

Kışın dermatoloji polikliniklerine sık başvuran bir hasta grubu soğuk ortamda çalıştığı için ısıtıcılarla yakın temasta bulunan kişilerden oluşuyor. Deride kahverengi-kırmızı gibi renk değişimiyle ortaya çıkan bu durum kronik termal hasar nedeniyle deri yapısının değişmesine işaret eder. Sorun devam ederse yıllar sonra deri kanserine yol açabiliyor. Diğer grup ise, soğuk havada ‘perniyo’ ve ‘reyno’ gibi bazı damarsal hastalıklar artabiliyor. El, ayak ve burun ucunda ağrı, acı, morarma ve kızarma gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalıklar ortaya çıktığında ilk olarak altta yatan bir hastalığın olup olmadığı araştırılıyor. Hastalık bulunamazsa damar açıcı ve kan sulandırıcı tedaviler veriliyor. Hastaya soğuk havadan korunması ve sigara içmemesi şiddetle tavsiye ediliyor.

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