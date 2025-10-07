Yeni Şafak
Devlet tiyatroları tarih yazdı: 'Medea Material' 5 ödüller afife gecesine damga vurdu

Devlet tiyatroları tarih yazdı: 'Medea Material' 5 ödüller afife gecesine damga vurdu

7/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Toplam 16 dalda aday gösterilen oyun, 5 dalda ödül kazanarak hem geceye hem de Devlet Tiyatroları tarihine damga vurdu.
Toplam 16 dalda aday gösterilen oyun, 5 dalda ödül kazanarak hem geceye hem de Devlet Tiyatroları tarihine damga vurdu.

Türk tiyatrosunun en prestijli ödülleri arasında yer alan 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.

Gecenin en dikkat çeken yapımı ise Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları ortak prodüksiyonu “Medea Material” oldu. Toplam 16 dalda aday gösterilen oyun, 5 dalda ödül kazanarak hem geceye hem de Devlet Tiyatroları tarihine damga vurdu.

Aynı oyunla 5 Ödül: Devlet Tiyatroları'ndan tarihi başarı

“Medea Material”, Yılın En Başarılı Oyunu başta olmak üzere beş dalda ödül alarak Devlet Tiyatroları tarihinde bir ilke imza attı. Bu sonuç, kurumun bugüne kadar elde ettiği en yüksek ödül sayısı olarak kayda geçti.

Ödül Kazananlar

Yılın En Başarılı Oyunu: Medea Material

Yılın En Başarılı Yönetmeni: Ayşe Emel Mesci

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Sükûn Işıtan

Yılın En Başarılı Dekor Tasarımı: Murat Gülmez

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Yakup Çartık

'Tiyatro sanatına adanmış bir ekip çalışması'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, elde edilen başarının tiyatro sanatına gönül vermiş bir ekibin ortak emeği olduğunu vurguladı:

  • “Bu ödüller yalnızca bir oyunun değil, Türk tiyatrosunun üretkenliğinin ve gücünün bir yansımasıdır. Medea Material, sahne estetiği, oyunculuk gücü ve reji başarısıyla Devlet Tiyatroları’nın vizyonunu ulusal ölçekte bir kez daha kanıtlamıştır.”

Tiyatroda nitelikli üretimin gücü

“Medea Material”, aldığı ödüllerle Devlet Tiyatroları’nın sanatsal üretimindeki nitelik, disiplin ve estetik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

