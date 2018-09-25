Hayat Direksiyona uyarı yazısı yapıştırdı
AKTÜEL

Direksiyona uyarı yazısı yapıştırdı

Karabük’te bir sürücü 'Türkiye Güven ve Huzur’ uygulaması kapsamında ceza yememek için direksiyonuna 'Emniyet Kemerini Tak’ yazısı yapıştırdı. Kemer takması gerektiğinin kendi kendine hatırlatan İbrahim Özkaya, "Kurallara uymak gerekiyor. Herkesin emniyet kemerini takmasını isterim” dedi.

Haber Merkezi IHA
Sürücü, ceza yememek için kendi kendi emniyet kemeri takması gerektiğini hatırlatıyor.
Sürücü, ceza yememek için kendi kendi emniyet kemeri takması gerektiğini hatırlatıyor.

Türkiye genelinde başlatılan Türkiye Huzur ve Güven uygulaması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlar ‘Tüm polis ve jandarma birimlerimiz emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımı denetimlerinde görevlendirildi. 'Lütfen, bu yolda hep birlikteyiz!’ şeklinde uyarı mesajı göndererek uyarıda da bulunmuştu. Yurt genelinde yapılan uygulama ile kent merkezlerinin çeşitli noktalarında yer alan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından emniyet kemeri takmayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. 2018 yılı itibariyle emniyet kemeri kullanmayan yani takmayan sürücülere 108 Türk lirası ceza kesilmekte.

Ceza yememek için aklıma geldi

Karabük’te yaşayan İbrahim Özkaya isimli sürücüde bu cezayı yememek için aracına bindiğinde emniyet kemerini takmayı unutmamak için direksiyonuna ‘Emniyet Kemerini Tak’ yazısını yapıştırdı.
Sürücü Özkaya, unutmamak için direksiyonuna bu yazıyı yapıştırdığını belirterek, “Ceza yememek için aklıma geldi. Şu ana kadar ceza yemedim Allah’a şükür. Kurallara uymak gerekiyor. Herkesin emniyet kemerini takmasını isterim” dedi.

Karun Hazineleri ait olduğu yerde
HAYAT
Karun Hazineleri ait olduğu yerde

Rüya şehri: Marakeş
HAYAT
Rüya şehri: Marakeş

Yüzüne saplanan bıçağı 4 gün fark etmedi
HAYAT
Yüzüne saplanan bıçağı 4 gün fark etmedi

Dev proje hayata geçti

Dev proje hayata geçti

Hacı ve umrecilerin seyahatlerini kolaylaştıracak.
'Yaptırım uygulamayın'

'Yaptırım uygulamayın'

Ruhani, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Trump'a çağrı yaptı.
Fırtına geliyor

Fırtına geliyor

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege için uyardı.
Sıra Fırat'ın doğusunda

Sıra Fırat'ın doğusunda

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ABD'ye sert mesajlar verdi.
'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

AK Parti ile MHP yerel seçim ittifakını görüştü.
BM ödül verdi

BM ödül verdi

Sağlık Bakanlığına başarı ödülü Erdoğan'a takdim edildi.
Ayaküstü görüştüler

Ayaküstü görüştüler

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Trump ile görüştü.

Kendini rezil etti

Kendini rezil etti

Trump'ın kendini övdüğü sözler devlet başkanlarını kahkahaya boğdu.
'BM'de reform yapalım'

'BM'de reform yapalım'

BM Genel Sekreteri, dünya liderlerine Erdoğan'ın çağrısını yineledi.
'Din adamları da evlenebilmeli'

'Din adamları da evlenebilmeli'

​Alman Katolik Kilisesi, çocuk istismarından dolayı özür diledi.
Randevu atışması:Sevimli bir adam

Randevu atışması:Sevimli bir adam

BM Genel Kurulu başlamışken, 'görüşmem' restleşmesi sürüyor.
500 milyar dolarlık rezerv

500 milyar dolarlık rezerv

Yatırımcılar fabrikalarının temelini atacak.
Ekmektekioyun sürüyor

Ekmektekioyun sürüyor

​1 ay geçmeden peş peşe zam yapmaya başladılar.
Aşırı sağ yükseliyor

Aşırı sağ yükseliyor

​İtalya'da ırkçı saldırılar üst düzeye ulaştı.
Yenidenpatlama yaşanacak

Yenidenpatlama yaşanacak

Konut sektörüne ilişkin çarpıcı açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.