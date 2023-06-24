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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Diyanet’in Mekke mutfağını inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının yemeğini hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığının Mekke mutfağında incelemelerde bulundu.

20:09 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyanet'in Mekke mutfağını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyanet'in Mekke mutfağını ziyaret etti.

Hac dolayısıyla Mekke’de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaklaşık 90 bine yakın Türk hacı adayının günlük yemeklerini hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığının Mekke mutfağını ziyaret etti.

Hacı adayları için sabah kahvaltısı, öğle kumanyası, akşam yemeği ve Arafat kumanyasının hazırlandığı mutfağı ve depolarını gezen Başkan Erbaş, burada incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Başkan Erbaş, mutfakta çalışan personele teşekkür ederek, başarılar diledi.Ziyarette Başkan Erbaş’a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.





#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Yemekhane
#Mekke
36 dakika önce
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