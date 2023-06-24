Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Diyanet’in Mekke mutfağını inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyanet'in Mekke mutfağını ziyaret etti.
Hac dolayısıyla Mekke’de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaklaşık 90 bine yakın Türk hacı adayının günlük yemeklerini hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığının Mekke mutfağını ziyaret etti.
Daha sonra Başkan Erbaş, mutfakta çalışan personele teşekkür ederek, başarılar diledi.Ziyarette Başkan Erbaş’a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.