Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Yalçın'dan hacı adaylarına 'sağlık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın, hacı adaylarını gitmeden önce ilaçlarını tedarik etmelerini ve egzersiz yapmalarını, ibadetlerini gerçekleştirirken de dinlenmeye vakit ayırmalarını tavsiye ederek, kalabalıkta maske kullanmanın öneminden bahsetti.
Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın, hacı adaylarının, ibadetleri sırasında sağlık açısından dinlenmeye vakit ayırması gerektiğini bildirdi.
Yalçın, Diyanet İşleri Başkanlığının dijital platformuna yaptığı açıklamada, hac ibadetinin güzel bir şekilde yapılabilmesi için hacı adaylarının hazırlıklı gitmesi gerektiğini belirtti.
Hacca gideceklere "yürüyüş yapmaları" tavsiyesinde bulunan Yalçın, adayların, kullandıkları ilaçları yanlarında götürmelerinin ve sağlık kontrolünden geçmelerinin önemine vurgu yaptı.
Prof. Dr. Yalçın, kronik hastalıklarla ilgili kemoterapi ve benzeri ilaçların Mekke ve Medine'de uygulanmadığını, bu noktada doktora danışılması gerektiğini dile getirdi.
Zorunlu aşıların mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Yalçın, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.
Hacı adaylarının sürekli kullandıkları ilaçların dışında, yanlarında parasetamol içerikli bir ağrı kesici, pişik kremi, antibiyotikli merhem bulundurmalarının faydalı olacağını belirten Yalçın, Mekke ve Medine'de kalabalığa girildiğinde maske takılması, hijyene dikkat edilmesi ve su tüketilmesi önerisinde bulundu.
"Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için bir vesile"
Hacı adaylarından, klima kullanımına dikkat etmelerini isteyen Yalçın, hacda ibadetin ve sağlığın dengede tutulması gerektiğinin altını çizdi. Yalçın, şunları kaydetti:
Yalçın, hacda terleme azaldığı, cilt kuruluğu arttığı ve bilinçte değişiklikler oluştuğu durumlarda hemen en soğuk alana gidilmesi ve bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Haccın kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için bir vesile olduğuna işaret eden Yalçın, bunun bir fırsat bilinerek sigaranın bırakılabileceğini dile getirdi.