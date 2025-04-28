Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Yalçın'dan hacı adaylarına 'sağlık' uyarısı

"Eğer ilaçlarınız bitecek olursa ya da herhangi bir nedenle ilaç eksiğiniz olursa, Diyanet'in hastanesine başvurduğunuzda, o ilaçları ücretsiz temin etmekteyiz. Tabii herkes bunu yaptığında sonuç çok iyi olmaz. Onun için olabildiğince ilaçlarını getirmenizi tavsiye ederim."