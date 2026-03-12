Doğanın kalbinde bir keşif: Hişt Hişt!

İş Sanat, minik sanatseverler için özenle hazırladığı yapımlarına bir yenisini ekledi: “Hişt Hişt!” yaratıcı rejisi ve eğlenceli müzikleriyle sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda sahneleniyor.

GİZEMLİ SESİN PEŞİNDE

Oyun, Defne, Bulut ve Nil’in, öğretmenleri Aslı ve Mert eşliğinde bir kamp gezisine çıkmalarıyla başlıyor. Ağaçların arasından gelen gizemli “Hişt Hişt!” sesinin peşine düşen kahramanlarımız, rüzgârın, kuşların ve doğanın sesine kulak veriyor. Ormanda piknik yapan Hin ve Sin ile karşılaşmaları ise bu eğlenceli serüvenin kahkaha ve merak unsurunu giderek artırıyor.

Bugüne dek 15 farklı çocuk oyununu 157 kez sahneleyerek önemli bir başarıya imza atan İş Sanat, yeni yapımında Türk edebiyatının dev ismi Sait Faik Abasıyanık’ın doğa sevgisine bir selam gönderiyor. Yazar Yekta Kopan, oyunun felsefesini şu sözlerle özetliyor: “Sait Faik’in doğaya bakışı çok katmanlı ve zarif; ancak bu zarafetin temelinde çocukça bir dikkat yatıyor. İşte bu yüzden çocuklar o duyarlılıkla çok daha kolay bağ kurabiliyor.”

Kopan, oyunda merak uyandıran ve birlikte keşfeden bir dil kullanarak çocuklara çevre bilincini eğlenceli bir şekilde kazandırmayı hedeflediklerini vurguluyor. Yönetmen Lerzan Pamir de sahneleme aşamasında seyirciyi atmosferin içine çeken bir tasarım anlayışıyla doğayı sadece bir dekor olarak değil, yaşayan, nefes alan bir organizma olarak kurguladıklarını belirtiyor.

SAHNE Mİ, EKRAN MI?

Dijital çağın getirdiği ekran bağımlılığı ve kısalan dikkat süreleri, oyunun ritminin de özenle ayarlanmasını zorunlu kılmış. Pamir, çocukların ilgisini her an taze tutabilmek için oyunun temposunu büyük bir hassasiyetle ayarladıklarını ifade ederken; Kopan da tiyatronun sunduğu fiziksel deneyimin benzersizliğine dikkat çekerek: “Tiyatroda çocuklar bir şeye sadece bakmıyor, onunla birlikte yaşıyorlar” diyor.