'Doğu'nun Picassosu' Ekinek'in 'kırmızı çorap sergisi' büyük ilgi topladı

Yoğun ilginin yaşandığı açılış gününde konuşan Ekinek, "Sergimiz bir ay boyunca sanatseverlerle buluşacak.Bundan sonraki sürecimiz sergimizle dünya turnesine çıkmak.

Yaptığım teknik Türkiye'de olduğu kadar tüm dünyada ilgi görüyor. Uzun bir ön hazırlık döneminden sonra sergiyi açtık. Gördüğüm ilginden çok gururlu ve mutluyum" dedi.

Tan Evi Kültür Avlusu ‘Avluartspace’de bir ay sanatseverlerle buluşacak serginin sonraki durakları ise Londra, Dubai, Avusturya ve New York olmak üzere tüm dünyayı dolaşacak.