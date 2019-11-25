Hayat Doğunun Picassosu Ekinekin kırmızı çorap sergisi büyük ilgi topladı
KÜLTÜR SANAT

'Doğu'nun Picassosu' Ekinek'in 'kırmızı çorap sergisi' büyük ilgi topladı

Çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle resimlerinde fırça yerine çivi, boya yerine de tandır isi kullanarak yeteneğini geliştiren, şimdiye kadar birçok sergi açan Vanlı Ressam Haydar Ekinek’in ‘Mercan Yokuşu’nda Kırmızı Çorap’ sergisi, Tan Evi Kültür Avlusu ‘Avluartspace’de sanatseverlerle buluşturdu.

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Ressam Haydar Ekinek
Ressam Haydar Ekinek

Yoğun ilginin yaşandığı açılış gününde konuşan Ekinek, "Sergimiz bir ay boyunca sanatseverlerle buluşacak.Bundan sonraki sürecimiz sergimizle dünya turnesine çıkmak.

Yaptığım teknik Türkiye'de olduğu kadar tüm dünyada ilgi görüyor. Uzun bir ön hazırlık döneminden sonra sergiyi açtık. Gördüğüm ilginden çok gururlu ve mutluyum" dedi.

Tan Evi Kültür Avlusu ‘Avluartspace’de bir ay sanatseverlerle buluşacak serginin sonraki durakları ise Londra, Dubai, Avusturya ve New York olmak üzere tüm dünyayı dolaşacak.

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