Droplets Of Mercy, Türkiye’de faaliyete başlıyor

Droplets Of Mercy, Türkiye'de faaliyete başlıyor

10:5918/11/2025, Salı
Uluslararası insani yardım kuruluşu Droplets Of Mercy, Türkiye ofisini açıyor. 2018’de Kanada’da başlayan yardım yolculuğunu ABD ve İngiltere’de de sürdüren Droplets Of Mercy, özellikle Gazze’de kritik yardım çalışmalarına imza attı.

Kuruluş, Yemen, Sudan, Uganda, Pakistan, Bangladeş/Rohingya gibi birçok ülkede yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Yardıma ihtiyaç duyan noktalarda kalıcı çözümler oluşmasını hedefleyen Droplets Of Mercy, bölgedeki toplumları çeşitli kaynak ve araçlarla destekliyor, eğitimle güçlendiriyor.

Dört temel alanda çalışıyor

Kuruluşun faaliyetleri dört temel alanda yürütülüyor. “Acil Durum Müdahalesi” alanında savaş ve doğal afet bölgelerinde sıcak yemek, gıda su ve tıbbi destek insani ihtiyaçlara hızlı müdahalelerin yer alıyor. “Sürdürülebilir Kalkınma” noktasında kuruluş, su kuyuları, eğitim ve ekonomik kalkınma projeleri ile yardıma ihtiyaç duyan toplumları uzun vadede güçlendirme çalışması yürütüyor. “Refah ve Koruma” alanında ise tetim, dul, mülteci ve dezavantajlı ailelere yönelik destekler veriliyor. “Dini Vecibeler” alanında da zekât, kurban gibi bağışların İslami usullere uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bağışçılara ayrıntılı raporlar sunuluyor

Kuruluş tüm bu projelerini bulundukları ülkelerde şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütüyor. Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yasal uygunluk ve resmi denetim altında çalışan Droplets Of Mercy, bağışçılarına da ayrıntılı raporlamalar sunarak güvenilirliğini pekiştiriyor.


