Droplets Of Mercy, Türkiye’de faaliyete başlıyor

Kuruluşun faaliyetleri dört temel alanda yürütülüyor. “Acil Durum Müdahalesi” alanında savaş ve doğal afet bölgelerinde sıcak yemek, gıda su ve tıbbi destek insani ihtiyaçlara hızlı müdahalelerin yer alıyor. “Sürdürülebilir Kalkınma” noktasında kuruluş, su kuyuları, eğitim ve ekonomik kalkınma projeleri ile yardıma ihtiyaç duyan toplumları uzun vadede güçlendirme çalışması yürütüyor. “Refah ve Koruma” alanında ise tetim, dul, mülteci ve dezavantajlı ailelere yönelik destekler veriliyor. “Dini Vecibeler” alanında da zekât, kurban gibi bağışların İslami usullere uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.