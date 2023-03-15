Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü

2014 yılında en uzun genç kadın unvanını alan Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun boylu kadını olarak girdi. Gelgi'nin boyu 2 metre 15 santimetre olarak ölçüldü. Gelgi'nin ailesi de kızlarının bu unvana sahip olduğu için çok mutlu olduklarını ve kızlarıyla gurur duyduklarını belirtti.