Ece Gürel hakkında herkesin konuştuğu iddiayı son yazıştığı arkadaşı doğruladı: Tuvalet temizleyecek kahveleri getirip götüreceksin

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'e mobbing uygulandığı iddiası ayyuka çıktı. Gürel henüz sağ ancak kayıp iken Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmalarını takip eden eşi Sezer Gürel, işiyle ilgili sıkıntıları olduğunu söylemişti. Kaybolmadan hemen önce yazıştığı arkadaşı da benzer ifade verip çok çarpıcı bir detayı paylaştı.





EŞİ SEZER GÜREL: İŞ YERİYLE İLGİLİ SIKINTISI VARDI

Sezer Gürel, Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmaları sırasında Ece Gürel için "Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" demişti.

PATRONU İDDİAYI REDDETTİ

Ece Gürel'in patronu olduğu söylenen şahıs, mobbing iddiaları hakkında açıklamada "Sadece belli bir süre boyunca birbirimize zaman tanıyıp herkes kendine çeki düzen versin tarzında konuşma yapıldı. İşten henüz çıkartılmadı" demişti.

ECE GÜREL'İN SON KONUŞTUĞU ARKADAŞI: İŞYERİNDE BİR KAĞIT İMZALATMIŞLAR, ONA CANI ÇOK SIKKINDI

Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolmadan dakikalar önce yazdığı arkadaşı Özge A.Ö. ise Ece Gürel'in iş yerinde yaşadığı sıkıntılarla ilgili dikkat çeken detayları aktardı. Sabah'ın haberine göre Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö. şunları paylaştı:





"BANA 'KAYBOLDUM' YAZDIĞINDA BEN ANLAMADIM"

"Kaybolduğu gün bana 'Ben Atatürk Arboretum'una gidiyorum' dedi" diyen Özge A.Ö. "Daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana 'Ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum' dedi. Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra 'Kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı' yazdı. Ben de mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım."

"İŞ YERİNDE YAŞADIĞI PROBLEMLER AİLE HUZURUNU BOZMUŞ VE CANI SIKILMIŞTI"

Ece Gürel'in astrolomiye ilgisi olduğunu, çeşitli dersler aldığını bildiğini söyleyen Özge A.Ö., "O gün bana sadece 'Nefes almak istiyorum' demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. İş yerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı. Cadılık eğitimi cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok. Ece astrolomi ile ilgilenir o alanda eğitim alırdı."





"4-5 AVUKATLA AYNI ODAYA SOKMUŞLAR"

Ece Gürel'in akrabası Yusuf Çeştepe de mobbing iddialarını doğrularken şöyle konuşmuştu:

"Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem işyerinde başlıyor. İşyerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'ndne mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece’yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece’nin işyerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece’yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Haftabaşı Ece’ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece’yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece’ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor."

ECE GÜREL NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ece Güler'in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirterek, "Allah rahmet eylesin Mimar Ece hanımı kaybettik gece 03.00'da. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. İnşallah sonuçta çok acı bir olay gerçekten eşine sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin" demişti.





ECE GÜREL'E NE OLDU?

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda 2 Mart Pazar günü kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu. Hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra yaşamını yitirmişti.



