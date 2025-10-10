Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Ekran bağımlılığının nedeni: Omuz ve boyun ağrıları

Ekran bağımlılığının nedeni: Omuz ve boyun ağrıları

Saliha Engin
04:0010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlarla geçen uzun saatler, yalnızca göz sağlığını değil, kas-iskelet sistemini de tehdit ediyor. Uzmanlar, özellikle gençlerde boyun düzleşmesi ve buna bağlı boyun ve omuz ağrılarında ciddi artış gözlemlediklerini belirtiyor. Medicana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhşan Cihan Bulut, “Masa başı çalışanlar, sürekli telefon veya bilgisayar kullananlar, yanlış teknikle spor yapan gençler ve omuzlarını zorlayan meslek gruplarında bu artış daha belirgin. Temel nedenler, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, yanlış duruş ve kasları güçlendirmeden yapılan aktiviteler” dedi. Araştırmalara göre her 10 kişiden birinin omuz ağrısı çektiğinei işaret eden Bulut, şunları söyledi: “Omuz problemleri artık sadece yetişkinlerde değil, çocuk ve gençlerde de artıyor. Uzun süreli ekran kullanımı, yanlış oturuş, spor hataları ve hareketsiz yaşamın kas dengesini bozuyor. 'Text neck' ve omuz sıkışması gibi sorunlar gençlerde giderek yaygınlaşıyor ve tendon iltihabı, kas zayıflığı ile kronik ağrıya yol açabiliyor." Bulut, bu gibi durumlarda erken dönemde fizik tedavi ve egzersizle ağrıların kontrol altına alınabileceğini vurguluyor.


#sağlık
#Ekran bağımlılığı
#omuz ağrısı
#boyun ağrısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 10 Ekim 2025 il il cuma namazı vakitleri Diyanet listesi