Ekran bağımlılığının nedeni: Omuz ve boyun ağrıları

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlarla geçen uzun saatler, yalnızca göz sağlığını değil, kas-iskelet sistemini de tehdit ediyor. Uzmanlar, özellikle gençlerde boyun düzleşmesi ve buna bağlı boyun ve omuz ağrılarında ciddi artış gözlemlediklerini belirtiyor. Medicana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhşan Cihan Bulut, “Masa başı çalışanlar, sürekli telefon veya bilgisayar kullananlar, yanlış teknikle spor yapan gençler ve omuzlarını zorlayan meslek gruplarında bu artış daha belirgin. Temel nedenler, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, yanlış duruş ve kasları güçlendirmeden yapılan aktiviteler” dedi. Araştırmalara göre her 10 kişiden birinin omuz ağrısı çektiğinei işaret eden Bulut, şunları söyledi: “Omuz problemleri artık sadece yetişkinlerde değil, çocuk ve gençlerde de artıyor. Uzun süreli ekran kullanımı, yanlış oturuş, spor hataları ve hareketsiz yaşamın kas dengesini bozuyor. 'Text neck' ve omuz sıkışması gibi sorunlar gençlerde giderek yaygınlaşıyor ve tendon iltihabı, kas zayıflığı ile kronik ağrıya yol açabiliyor." Bulut, bu gibi durumlarda erken dönemde fizik tedavi ve egzersizle ağrıların kontrol altına alınabileceğini vurguluyor.