Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Karnındaki 4 kilogramlık kitleden ameliyatla kurtuldu

Karnındaki 4 kilogramlık kitleden ameliyatla kurtuldu

13:379/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Karnın sağ tarafında, sağ akciğer ile diyaframı da içine alan, bağırsaklara doğru büyüyen ve nadir görülen kitle, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.
Karnın sağ tarafında, sağ akciğer ile diyaframı da içine alan, bağırsaklara doğru büyüyen ve nadir görülen kitle, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 43 yaşındaki Medeni Çelik'in karnında tespit edilen 4 kilogramlık kitle, 3,5 saat süren ameliyatla alındı.

Erciş ilçesine bağlı Pay Mahallesi'nde yaşayan Çelik, karnındaki şişkinlik, nefes darlığı ve halsizlik nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Çelik, ameliyata alındı.


Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik ve 10 kişilik ekip tarafından yapılan ameliyatta, Çelik'in karın bölgesinden 17 santimetre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.





"Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdik"

Prof. Dr. Çelik, gazetecilere, hastanın tetkikleri sonucu karnında 4 kilogram ağırlığında kitle tespit ettiklerini söyledi.

Kitlenin çok hızlı ve agresif şekilde büyüdüğünü anlatan Çelik, şu bilgileri verdi:


"Hasta, karın ağrısı, şişkinlik, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Ameliyatı göğüs cerrahisi ve üroloji bölümünden doktor arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Kitle, karnın sağ tarafında, sağ akciğer ve diyaframı da içine alan, bağırsaklara doğru büyüyen 4 kilogram ağırlığındaydı. İncelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderdiğimiz kitle, büyük ve agresifti. Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdik. Patoloji sonucunu bekleyeceğiz. Hastamızın sağlık durumu iyi. Yarın taburcu edeceğiz."




"Bu tür ameliyatlar çok önemli"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise hastanelerinde başarılı çalışmalara imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Başarılı doktorlar ve son teknoloji cihazlar sayesinde Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiklerini ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:


"Hastalarımızın il dışına gitmelerine gerek kalmadan tedavi süreçlerinin tamamını hastanemizde yapabiliyoruz. Birden çok bölümden doktorlarımızın girdiği ameliyatta hastanın karnından büyük kitle çıkarıldı. Bu tür ameliyatlar çok önemli. Ameliyat başarılı şekilde yapıldı. Emeği geçen tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim."


Hasta Medeni Çelik de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.


Çelik, "Nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetlerim oldu. Daha sonra hastaneye başvurdum. Durumumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Ameliyat edildim, karnımdan büyük kitle çıkarıldı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

#43 yaşındaki Medeni Çelik
#ameliyat
#karın bölgesi
#Kitle
#van
#Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, duyuru geldi mi?