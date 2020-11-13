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Hayat 83 yaşındaki Alzheimer hastası kayıp kadını iz takip köpeği buldu
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Elazığ haberleri: 83 yaşındaki Alzheimer hastası kayıp kadını iz takip köpeği buldu

83 yaşındaki Alzheimer hastası kayıp kadını iz takip köpeği buldu

Elazığ’da evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası kadını jandarma ekipleri iz takip köpeği "Dost" sayesinde 5 kilometre uzakta bularak ailesine teslim etti.

Haber Merkezi İHA
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadın evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadın evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Elazığ'da 83 yaşındaki Alzheimer hastası Hatun Yıldız, eşinden habersiz evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile fertleri ve komşuları çevrede yaptığı aramada kadını bulamayınca durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile iz takip köpeği de gönderildi. Drone ve iz takip köpekleri ile bölge genelinde 3 saatlik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada iz takip köpeği Dost yaşlı kadını evinden 5 kilometre uzakta arazide buldu. Ekipler tarafından alınan ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yaşlı kadın ailesine teslim edildi.

Eşiyle birlikte kalan yaşlı kadının komşuları ve yakınları jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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