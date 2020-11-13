Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İmam Hatiplilere yönelik çirkin iftiralarda bulunan Erol Mütercimlerin akıl sağlığı incelenecek
POLİTİKA

İmam Hatiplilere yönelik çirkin iftiralarda bulunan Erol Mütercimler'in akıl sağlığı incelenecek

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip camiası hakkında çirkin iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler'in Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevki istendi. Birçok İHL, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mütercimler'in kendisini ve çirkin ifadelerini makul bir gerekçe ile savunamadığı öğrenilirken yeni gelişme Bakırköy yolunu açtı.

Haber Merkezi Diğer
Erol Mütercimler.
Erol Mütercimler.

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplileri yönelik iftira ve hakaretlerde bulunan yazar Erol Mütercimler'in Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevki istendi. Birçok İHL derneği ve duyarlı vatandaş tarafından Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.

MÜTERCİMLER'İN AKIL SAĞLIĞI İÇİN İNCELEME İSTENDİ

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Erol Mütercimler'in davasında son dakika gelişmesi yaşandı. İlk duruşma için avukatlarıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayına gelen Mütercimler'in savunması alındı. Mütecimler'den şikayetçi olan İlim Yayma Cemiyeti'nin avukatı Selçuk Kar, "İlim Yayma Cemiyeti adına şikayette bulunuyoruz. İlim Yayma Cemiyeti kurulduğu tarihten beri bu okulları desteklemiş ve devamlı yardım etmiştir" dedi.

Haliç Üniversitesi, Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı
GÜNDEM
Haliç Üniversitesi, Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı

"KENDİ BEYANLARINDAN YOLA ÇIKARAK AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLSİN"

Sanık Erol Mütercimler'in savunmasına göre ne dediğinin farkında olmadığını belirten Kar taleplerinde, "Sanığın kendi beyanlarından yola çıkarak cezai ehliyetinin olup olmadığı hususunda Bakırköy devlet hastanesine sevkinin yapılarak cezai ehliyetinin araştırılmasını talep ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

GELİR BEYANINDA YALAN!

Avukat Kar, "Ayrıca sanık kimlik tespiti sırasında 3 bin lira geliri olduğunu beyan etmiştir. Bu durumun araştırılmasını talep ediyoruz. Kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak suçtur. Biz suç izaf etmiyoruz. Sadece bu hususun araştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Mahkeme, Mütercimler'in savunmasını aldıktan sonra davaya üç ay ara verdi.

İnce'ye Mütercimler'in 'sapık' çıkışı soruldu: Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım
GÜNDEM
İnce'ye Mütercimler'in 'sapık' çıkışı soruldu: Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım

ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "... imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından kamuoyu tepkisi üzerine Mütercimler'in öğretim üyesi olarak görev yaptığı Haliç Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatmış, Mütercimler bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı
GÜNDEM
RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 16 kişi ile bazı kurum ve kuruluşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan son dakika iddianamesinde Mütercimler hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Erol Mütercimler'in o ifadeleri hakkında yasal süreç başlatıldı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Erol Mütercimler'in o ifadeleri hakkında yasal süreç başlatıldı
Abone Ol Google News
Oktara hapis talebi

Oktar'a hapis talebi

​150 yıldan bin 365 yıla kadar ceza isteniyor.
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi

​Eski Mısır dönemine ait, bir milyon liraya satacaklardı.
Ne söz verdiysek yerine getirdik

Ne söz verdiysek yerine getirdik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da konuştu.

​Kanada yasaklayınca Türkiye üretti..

Musk'ın yaptırdığı 4 testten ikisi negatif ikisi pozitif çıktı.

​Bakan Dönmez, müjdeli haberi verdi.

​Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak.

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Cantemir, 'Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu' ile yön veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.