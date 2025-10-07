Emekliye daire vermeyen emlakçıya para cezası kesildi: Maaşına haciz konulamıyormuş

İnternette yayın yapan bir ilan sitesinde, Ümraniye'de bulunan 2+1 bir daire için emlak işletmesi tarafından kiralık ilanı açıldı.





Açılan ilanda evin toplu taşımaya yakın olduğu belirtilirken, ilanın devamında emekli olanların ev için aramaması istendi. Buna neden olarak ise, emekli maaşlarına haciz konulamaması gösterildi.





Ayrıca emlak şirketi, evin memura ya da kurumsal bir çalışana verileceğini, bunun yanında tahliye taahhütnamesi, adli sicil kaydı ve kredi notu talep edileceğini de yazdı.













TİCARET BAKANLIĞI AFFETMEDİ





Açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek ilan yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır." dedi.





Kaplan'ın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:





''Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.''











