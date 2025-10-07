Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
170 TL'lik fatura harekete geçirdi: Ticaret Bakanlığı ülke genelinde fahiş fiyat denetimi yaptı

170 TL'lik fatura harekete geçirdi: Ticaret Bakanlığı ülke genelinde fahiş fiyat denetimi yaptı

07:227/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Aksaray’da iki adet 0,33 cl suyu 170 liraya satan kafenin şikayet edilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı il müdürlükler, söz konusu kafe dahil ülke genelinde fahiş fiyat denetim başlattı.

Bir vatandaşın Aksaray’da bir kafeye gidip iki kişilik bir masa için bin 315 liralık hesap ödediğini ve 2 tane 0,33 cl su için 170 ödediğini açıklaması üzerine Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Olaya ilişkin Bakanlık tarafından ülke genelinde kafe ve restoranlarda, işletmelerin giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığına ilişkin denetim yapıldı. Ayrıca masadaki menü fiyatlarıyla kapı girişlerinde yer alan fiyatlar karşılaştırılarak, fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

143 bin 930 liradan bir milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası


Öte yandan Aksaray’daki söz konusu kafede ise haksız fiyat artışı kapsamında su ürününün son 3 aya ait alış faturası talep edilerek firmadan konuya ilişkin savunma yapması istenildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada firmanın savunması gelir gelmez tanzim edilen Haksız Fiyat Denetimi Tutanaklarının, firma savunması ve buna ilişkin belgelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceği aktarıldı. Buna göre fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere kurulca, 143 bin 930 liradan bir milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edilerek 3 bin 166 lira idari para cezası kesildi


Ayrıca söz konusu kafede 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kapılarda fiyat tarifesinin yer aldığı ve masalarda menü fiyat listesi bulunduğu ancak mevzuat uyarınca masalardaki listede fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edildiği belirtildi. Bu çerçevede tutulan tutanak sonucunda aykırı olan ürünler kapsamında 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aksaray ilinde yer alan söz konusu kafenin çevresindeki 5 işletmenin de denetlendiği aktarıldı. İşletmelerde de son 3 aya dönük faturaların ve firmaların savunmalarının ivedi olarak istenildiği belirtilerek, Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilecekleri kaydedildi.

#Aksaray
#Su
#Ticaret Bakanlığı
#Fatura
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi, 2026 ne kadar olacak? Dev bankadan rekor altın tahmini! Sarı metal tarihi zirvede