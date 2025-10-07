170 TL'lik fatura harekete geçirdi: Ticaret Bakanlığı ülke genelinde fahiş fiyat denetimi yaptı

Fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edilerek 3 bin 166 lira idari para cezası kesildi





Ayrıca söz konusu kafede 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kapılarda fiyat tarifesinin yer aldığı ve masalarda menü fiyat listesi bulunduğu ancak mevzuat uyarınca masalardaki listede fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edildiği belirtildi. Bu çerçevede tutulan tutanak sonucunda aykırı olan ürünler kapsamında 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aksaray ilinde yer alan söz konusu kafenin çevresindeki 5 işletmenin de denetlendiği aktarıldı. İşletmelerde de son 3 aya dönük faturaların ve firmaların savunmalarının ivedi olarak istenildiği belirtilerek, Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilecekleri kaydedildi.