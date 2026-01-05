En fazla kar kalınlığı Palandöken'de: Tam 208 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Sarıkamış'ta 166, Hakkari'de 159, Nemrut'ta 129, Palandöken 2'de 120, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe'de 63, Erciyes'te 62, Ovacık'ta 60, Kümbet'te 51, Uludağ'da 47, Gevaş Abalı'da 42, Yedi Kuyular'da 39, Zigana ve Hesarek'te 23, Kartepe, Hazarbaba ve Süleymaniye'de 20, Murat Dağı'nda 18, Ilgaz'da 17, Yalnızçam ve Mersivan'da 15, Elmadağ'da 9, Denizli'de 8 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.