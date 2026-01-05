Yeni Şafak
En fazla kar kalınlığı Palandöken'de: Tam 208 santimetreye ulaştı

En fazla kar kalınlığı Palandöken'de: Tam 208 santimetreye ulaştı

12:145/01/2026, Pazartesi
AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Peşinden ulaşan kar kalındığı Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170 santimetre oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Sarıkamış'ta 166, Hakkari'de 159, Nemrut'ta 129, Palandöken 2'de 120, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe'de 63, Erciyes'te 62, Ovacık'ta 60, Kümbet'te 51, Uludağ'da 47, Gevaş Abalı'da 42, Yedi Kuyular'da 39, Zigana ve Hesarek'te 23, Kartepe, Hazarbaba ve Süleymaniye'de 20, Murat Dağı'nda 18, Ilgaz'da 17, Yalnızçam ve Mersivan'da 15, Elmadağ'da 9, Denizli'de 8 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.



