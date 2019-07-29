Hayat Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivalinin başvuru süresi uzatıldı
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Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali’nin başvuru süresi uzatıldı

Erzincan’da bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Erzincan Uluslararası kısa Film festivalinde, başvuruların yoğunluğu nedeniyle son başvuru tarihinin ertelenmesi kararı alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali
​Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali

Daha önce ağustos ayı içerisinde yapılacağı ilan edilmiş olan festivalin yarışma bölümüne kısa sürede 100’e yakın film başvurdu. Kısa film yapımcılarından gelen talep üzerine festival komitesinin değerlendirmesi sonucu, son başvuru tarihi 10 Eylül 2019 tarihine alındı.

Türkiye’den ve dünyadan bir çok kısa filmin yarışacağı festivalde finale kalan filmler, eylül ayının sonunda ilan edilecek. Alanlarında önemli işler yapmış ünlü isimleri barındıran ana jürinin vereceği kararla 5 farklı ödül dağıtılacak.

Başvurular festivalin internet sitesinden online olarak yapılabiliyor. Yarışmacıların online başvuru dışında herhangi bir belge göndermesi gerekmiyor.Finalist filmler açıklandıktan sonra finale kalan yarışmacıların ise filmleri ana jürinin önüne gitmeden önce bazı belgeleri posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

Daha önce ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan festival komite kararı ile 14-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler ve konserler gibi bir çok etkinliği de barındıran festivalle ilgili detaylı bilgiye erzincanfilmfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor.
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