Erzincan’da bariyere çarpan Rus motosiklet sürücüsü öldü

15:0311/10/2025, Cumartesi
IHA
Rusya’dan yola çıkıp Kapadokya’ya giden Rus motosiklet sürücüsü, Erzincan’da bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rusya uyruklu Anton Sergeeviç (40), iki motosikletli arkadaşıyla birlikte 2779 XA 43 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken kontrolü kaybederek çelik bariyere çarptı. Savrulan motosiklet sürücüsünün olay yerinde bacağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü kurtarılamadı.

Sürücü Anton Sergeeviç’in iki arkadaşıyla Rusya’dan Kapadokya’ya gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#Erzincan
