Filistin’in sesi: I’m Still Alive

Hegel estetiği, sanatın gerçekliğin ötesindeki hakikate dair sunduğu derin anlamla ilgilidir. Hegel’e göre, içsel duyu ve dışsal fenomen dünyaları, sadece görünüşlerden ibarettir ve gerçeklik değerini yitirir. Sanat, doğanın ve tinin özüyle bağlantıya geçerek bu görünüşlerin ötesindeki saf hakikati ortaya çıkarır. Günlük hayatın gerçekliği geçici ve aldatıcıdır; sanatsa, varoluşsal zorunlulukları doğrudan sunabilecek tümelliğe sahiptir. Sanat, tinin ideaya nüfuz etmesiyle gerçekleşir, oysa günlük hayat daha kapalı ve opaktır. “I’m Still Alive” sergisini gezerken Filistinli sanatçıların Hegel’in bu yaklaşımını adeta eserlerinde hayata geçirdiklerini düşündüm. Bu sergide sanat, sadece bireysel bir ifade olmanın ötesine geçerek toplumsal hafızayı ve direnişi vurgulayan bir araca dönüşmüş. Küratörlüğünü Yeni Şafak yazarlarından Samed Karagöz’ün üstlendiği “I Am Still Alive / Hâlâ Yaşıyorum” sergisinin adı, Filistinli sanatçı Maisara Baroud’un aynı adlı eserinden ilham alıyor. Yaşayan sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği bu karma sergide on altı sanatçının özgün çalışmaları sanatseverlerle buluşuyor.