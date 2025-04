Örgümüzle dünyaya açılıyoruz

Kadın emeği, sabrın ve üretkenliğin en saf hali… Bu emek bir de sosyal medyanın sınır tanımayan diliyle buluştuğunda yankısı yalnızca bir mahalleyi değil, dünyayı saracak kadar genişleyebiliyor. Kadınlar, emeklerini ve hikâyelerini dijital mecralarda görünür kıldıkça, başkalarının hayatlarına da dokunan ilmekler atıyor. Bir zamanlar sadece çevredeki birkaç kişiye ulaşan ürünlerini artık binlere, ulaştırabiliyor; kendi markalarını kurabiliyorlar. Kadın emeğiyle yoğrulmuş her ürün, sadece bir kazanç kapısı değil, aynı zamanda kadının kendi ayakları üzerinde durduğu birer başarı öyküsü. Bu öykülerden biri de “Sevilce Örgüler” sayfasıyla yazılıyor. Markanın kurucusu Şaziye Güllüce. Çevresi ve takipçileri onu “Sevil” olarak tanıyor. 1985’te Bartın’da dünyaya gelmiş. 16 yıldır evli ve 4 çocuk annesi. Maddi açıdan zor ve sıkıntılı geçirdiği günlerde kurduğu markasının başlangıç öyküsünü, “Eşim inşaat ustası ve Erzurum’lu. Erzurum’da kış şartları çok ağır geçtiği ve inşaat sektörü durduğu için yönümüzü inşaat işi çok olur düşüncesiyle batıya çevirmiştik. Eşimin ortaokul yıllarından bir arkadaşı vardı Muğla’da. Onun yanına taşındık ve burada ufak tefek inşaat işleri yapmaya başladık. Ben de çocuklar küçük olduğu için evden neler yapabilirim arayışına girmiştim. O dönemde Akyaka taraflarında örgü motiflerden örülmüş çantaların çok pahalıya satıldığını duyunca internetten ‘Acaba bende örsem satabilir miyim?’ düşüncesi aklımı kurcalamaya başladı” sözleriyle anlatıyor. Güllüce, önce birkaç çanta örmüş ve bunları satması için memleketi Bartın’da yaşayan annesine göndermiş. Annesi ürünleri kısa sürede satarken kendisi de internet sayfasını açmış. “Hem anneme satış yapması için örüyor hem de internetten birkaç sipariş alıyordum” diyen Güllüce, tuhafiyede ip alırken tanıştığı kızın “Benim eli düzgün örgü ören arkadaşlarım var. Eğer çok siparişin olur da, yetişemezsen onlar senin için örebilirler” önerisiyle ilk sekiz kişilik ekibini kurmuş. İşin amatör bir çabadan gerçek bir işe dönüşmesi ise biraz acı bir tecrübeyle gerçekleşmiş. “Çok daha sonra memlekete gittiğimde bir gün dolapta nevresim ararken aslında anneme gönderdiğim hiçbir ürünün satılmadığını, benim şevkimi ve gururumu kırmamak için bir müşteri gibi davranıp kendisinin satın aldığını gördüm” diyen Güllüce, bunun hayatını etkileyen önemli olaylardan biri olduğunu söylüyor ve “Sevilce Örgüler hikayesi buradan başladı ve her geçen gün katlanarak devam etti. Önce marka tescilimizi aldık. Ardından şirketimizi kurduk ve Sevilce Örgüler Atölye’sini açtık” diyor.

Sevilce Örgüler ekibi şu an 58 kişiden oluşuyor. Ekibi hakkında Güllüce, “Ekibimiz her biri kendi alanında mahir, usta örgücü arkadaşlardan oluşuyor. Birçoğu yaşça benden büyük ve tabii ki onların bu alanda bilgisi ve tecrübesi benden çok fazla. Aramızda doktor, hemşire, avukat, mandırası olan, öğretmen olduğu gibi ev hanımı olup katkı sağlayan çok arkadaşımız var” açıklamasını yapıyor. Her bir ürünü ören ekibin ayrı olduğundan bahseden Güllüce, “Şal ören, yatak örtü ören, bu aralar çok meşhur kedi motifimizi ören ekiplerimiz farklı ve her biri kendi arasında senkronize şekilde hareket eder. Birinin eksiğini biri tamamlar. Acil bir iş varsa ekip çalışması yapılır ve ivedilikle çözüme kavuşulur” diyor. Kendisini ise ‘ekibin beyni’ olarak tanımlayan Güllüce, “Organize benim işim. Müşteri iletişimi, renk ve model belirleme, ürün teslimi, kargolama süreci, yayın ve paylaşım, ürün çekimi vs. Lokomotif kısmı da ürünleri titizlikle ve büyük bir özveri ile üretim sürecini tamamlayan ekip arkadaşlarım. Biz bir bütünüz. Biz kadın dayanışmasına çok güzel bir örneğiz bu hususta. Birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok” açıklamasını yapıyor.