Filistinliler olarak yaşadıklarımızı anlatmak görevimiz

Berlin ve Kudüs arasında mekik dokuyan film yapımcısı, sanat yönetmeni ve kültürel projeler yöneticisi Hanna Atallah, geçtiğimiz hafta İstanbul’daydı. Filmlab Palestine’in kurucusu ve sanat yönetmeni, Palestine Cinema Days Film Festivali’nin direktörü ve August Films’in kurucu ortağı olan Atallah, Filistin film endüstrisinin gelişimi ve genç sinemacıların desteklenmesi konusundaki öncü çalışmalarıyla tanınıyor. Laila Abbas’ın Thank You for Banking with Us ve Maha Haj’ın Upshot adlı yapımlarına son dönemde imza atan Atallah, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, 15 Temmuz Derneği ve İstanbul Sinema Evi iş birliğiyle düzenlenen “15 Temmuz Direniş Sahnesi” etkinlikleri kapsamında Atlas 1948 Sineması’nda söyleşi gerçekleştirdi. Biz de bu vesileyle Filistin sinemasının tanınan isimlerinden Hanna Atallah’la bir araya geldik.