Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Gaziantep’te 43 vatandaşı toplam 1 milyon 709 bin TL dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te 43 vatandaşı toplam 1 milyon 709 bin TL dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

17:1710/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
GAZİANTEP’TE 43 VATANDAŞI TOPLAM 1 MİLYON 709 BİN TL DOLANDIRAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
GAZİANTEP’TE 43 VATANDAŞI TOPLAM 1 MİLYON 709 BİN TL DOLANDIRAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep’te siber dolandırıcılık yöntemiyle 43 vatandaşı 1 milyon 709 bin TL dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle ekim ayı içerisinde 43 vatandaşı toplam 1 milyon 709 bin TL para toplayarak dolandırdığı iddia edilen 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Şüpheli şahıslardan 5’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Gaziantep
#Dolandırıcı
#Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Murat Özkaya kimdir? Bahis soruşturmasında kimler tutuklandı? İşte bahis skandalında son dakika gelişmeler